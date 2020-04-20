Все поцелуи в «Первых ласточках» (ВИДЕО)

В этом ролике мы собрали все моменты с поцелуями из сериала «Первые ласточки». Интересно, а вы вспомните, какой момент – из какой серии?

Напомним, что все серии первого сезона молодежного триллера уже есть на YouTube Нового канала!

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