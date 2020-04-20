Все поцілунки в «Перших ластівках» (ВІДЕО)

У цьому ролику ми зібрали всі моменти з поцілунками з серіалу «Перші ластівки». Цікаво, а ви згадайте, який саме - з якої серії?

Нагадаємо, що всі серії першого сезону молодіжного трилера вже є на YouTube Нового каналу!

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