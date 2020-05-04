Video: «Вы все ее убили!» Анонс сериала-сенсации «Первые ласточки» на Новом канале

Смотрите онлайн Первые ласточки АНОНС 1 сезона на YouTube Новом канале
Новый канал / Первые ласточки / «Вы все ее убили!» Анонс сериала-сенсации «Первые ласточки» на Новом канале
04 мая

«Вы все ее убили!» Анонс сериала-сенсации «Первые ласточки» на Новом канале

Проведи день 8 мая с «Первыми ласточками» с 10:00 до 19:00 на Новом канале

«Первые ласточки» - это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История фатальной дружбы в сети, история борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить. Молодежный триллер «Первые ласточки» покажет без приукрашиваний опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире, а родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьей. Смотри первый трейлер «Первых ласточек» прямо сейчас: история уже началась…

«Вы все ее убили!» Анонс сериала-сенсации «Первые ласточки» на Новом канале
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