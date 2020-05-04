Проведи день 8 травня з «Першими ластівками» з 10:00 до 19:00 на Новому каналі

«Перші ластівки» - це проект, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер «Перші ластівки» покаже без прикрашання небезпеки, яким щодня піддаються мільйони підлітків у всьому світі, а батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною. Дивись перший трейлер «Перших ластівок» прямо зараз: історія вже почалася...