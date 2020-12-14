В первой серии молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» одни из главных героев – Назар и Альбина – зажигают в ночном клубе. Будучи под кайфом, они отрываются на танцполе и практически теряют связь с реальностью. В какой-то момент между Альбиной, Назаром и неизвестным парнем из толпы пробегает искра – и они сливаются в страстном поцелуе. В кадре все выглядит очень органично, и мы уверены, что многим интересно, как проходили съемки и что помогло актерам сериала «Перші ластівки. Zалежні» отыграть эту сцену настолько реалистично. Включайте ролик и узнать правду первым!

Смотри «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!

Не пропусти!

«Перші ластівки. Zалежні»: Кто есть кто в сериале

Привет, это Друг. «Перші ластівки. Zалежні». Официальный трейлер. Видео 16+