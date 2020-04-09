«Первые ласточки» призывают не молчать, когда тебе больно

Если тебя что-то смущает, стесняет и не дает тебе покоя, если тебя оскорбляют или угрожают, об этом стоит говорить! Контакты Национальной детской «горячей» линии: 0800500225 (Бесплатно с мобильных и стационарных телефонов по всей территории Украины)

Смотрите первый сезон "Первых ласточек" по вторникам и четвергам в 12:00 на YouTube Нового канала.