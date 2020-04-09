Video: «Перші ластівки» закликають не мовчати, коли тобі боляче

Новий канал / Перші ластівки / «Перші ластівки» закликають не мовчати, коли тобі боляче
09 квітня

«Перші ластівки» закликають не мовчати, коли тобі боляче

Якщо тебе щось бентежить, не дає тобі спокою, якщо тебе ображають чи погрожують, про це варто говорити! Контакти Нацiональної дитячої "гарячої" лінії: 0 800 500 225 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів по всій території України).

Дивіться перший сезон "Перших ластівок" по вівторках і четвергах о 12:00 на YouTube Нового каналу. 

«Перші ластівки» закликають не мовчати, коли тобі боляче
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