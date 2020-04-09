«Перші ластівки» закликають не мовчати, коли тобі боляче

Якщо тебе щось бентежить, не дає тобі спокою, якщо тебе ображають чи погрожують, про це варто говорити! Контакти Нацiональної дитячої "гарячої" лінії: 0 800 500 225 (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів по всій території України).

Дивіться перший сезон "Перших ластівок" по вівторках і четвергах о 12:00 на YouTube Нового каналу.