Смотри в 21:00 на Новом канале сразу две серии!

«Перші ластівки. Zалежні» не будут продолжением первого сезона. Зрители увидят любимых актеров в кардинально противоположных образах. Неизменным останется только одно: правда о жизни молодежи и их родных – страхи, с которыми они сталкиваются, боль и протест, наполняющие до краев. И, конечно, глубокие надрывные темы зависимости, которая у каждого своя. Смогут ли герои побороть собственных демонов и остановиться в шаге от смерти, к которой их подталкивает Друг?