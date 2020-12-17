Дивіться о 21:00 на Новому каналі відразу дві серії!

«Перші ластівки. Zалежні» не будуть продовженням першого сезону. Глядачі побачать улюблених акторів у кардинально протилежних образах. Незмінним залишиться лише одне: правда про життя молоді та їхніх рідних – страхи, з якими вони стикаються, біль та протест, що наповнюють по вінця. І, звісно, глибокі надривні теми залежності, яка у кожного своя. Чи зможуть герої побороти власних демонів та зупинитися за крок від смерті, до якої їх підштовхує Друг?