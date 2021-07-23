Саша Рудинский показал, как 11-месячный сын поздравил с днем рождения

Звезде сериала «Перші ластівки» исполнилось 25 лет

23 июля исполнитель главной роли в остросюжетном сериале-антологии Нового канала Александр Рудинский отмечает 25-й день рождения. Украинского актера, который недавно снялся в итальянском 10-серийном вестерне, сегодня засыпают теплыми словами и пожеланиями родные, друзья и, конечно же, коллеги «по цеху» — артисты, режиссеры, сценаристы… Некоторыми поздравлениями именинник поделился в Stories в своем Instagram.

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Но, пожалуй, самое важное и ценное поздравление Александр Рудинский получил от сына — 11-месячного Петра. В честь дня рождения он преподнес папе фотоколлаж в рамке с их самыми трогательными совместными кадрами. Вероятно, в подготовке подарка малышу помогала его мама — жена Саши Рудинского Мария. Только посмотри на эту милоту!

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Напомним, два прошлых дня рождения Александр Рудинский отметил на площадке молодежного триллера «Перші ластівки». 23-летие актера пришлось на финал съемок первого сезона сериала, а 24-летие — на начало второго. Как это было, читай в материале на сайте Нового канала.

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