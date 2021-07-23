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Программа Нового канала на неделю с 19 по 25 июля 2021

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Программа Нового канала на неделю с 19 по 25 июля 2021 – уже на сайте! Скорее сохраняй страницу в закладки, чтобы не пропустить любимые проекты и фильмы. А их, поверь, будет очень много! ТВ-программа на Новом канале на следующую неделю обещает больше десятка крутых фильмов и интересных захватывающих шоу с участием топовых звезд. Не пропусти!

Программа Нового канала на неделю с 19 по 25 июля 2021

Программа Нового канала на понедельник – 19 июля 2021

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

10:50 – фильм «Голубая лагуна»

«Голубая лагуна» – американский фильм, снятый по мотивам произведения ирландского писателя Генри Де Вер Стекпула. По сюжету, страшная авария корабля, счастливое спасение и необитаемый остров положили начало одной из самых красивых и трогательных историй о любви. Долгие годы юная пара живет на прекрасном тропическом острове. Но по мере того, как они взрослеют, в их сердцах зарождается возвышенное, красивое, как окружающий мир, чувство.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

12:55 – фильм «Возвращение в голубую лагуну»

«Возвращение в голубую лагуну» – американский романтический приключенческий фильм 1991 года, который является сиквелом и римейком оригинальной картины с новыми персонажами. По сюжету, герои «Голубой Лагуны» долгие годы счастливо прожили на необитаемом острове, умерли, но их тропический рай не остался пустыней. На смену им пришли их сын Ричард и девочка Лили, дочь погибшей пассажирки с проходившего мимо корабля. Вынужденные с восьми лет жить одни в затерянном среди океана тропическом раю, они беспечно проводили дни в своем Эдеме, незаметно превращаясь из мальчика и девочки в мужчину и женщину. Но однажды у острова бросает якорь корабль. И вместе с ним в жизнь невинных островитян приходят соблазны и опасности цивилизации, грозящие разрушить идиллию их жизни…

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

15:00 – фильм «Голубая лагуна: Пробуждение»

«Голубая лагуна: Пробуждение» – драматическая приключенческая мелодрама, в фокусе сюжетной линии которой двое подростков Эмма и Дин, которые оказались на необитаемом острове в Карибском море. Во время морской прогулки Эмма упала за борт корабля, и только Дин увидел это и прыгнул за ней в море. Проходят недели – и молодые люди влюбляются, узнают много друг о друге, а также познают себя.

програма новий канал

19:00 – игровое шоу «Хто зверху?»

«Хто зверху?» – адаптированный Новым каналом формат шоу «Battle of the Sexes» телекомпании «Talpa». Над созданием проекта работает Творческое объединение Елены Антоновой («Україна чудес», «Хто зверху?», «СуперИнтуиция»). Правила проекта простые: женская и мужская команды игроков под руководством Леси Никитюк и Сергея Притулы, проходя через непростые испытания, набирают баллы и выясняют, кто же сверху? Мальчики или девочки? Победителя в конкурсах определяет невидимый пан судья, он же Александр Педан.

Программа Нового канала на вторник – 20 июля 2021

программа на нкделю новий канал

1:45 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

Программа Новый канал на неделю

10:05 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

телепрограма новий канал на тиждень

12:50 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

14:50 – фильм «Книга джунглей»

«Книга джунглей» – американский художественный фильм с элементами компьютерной анимации, снятый режиссером Джоном Фавро. В центре сюжета – мальчик по имени Маугли, который вырос среди диких животных. Он влюбляется в Кейтлин, дочь полковника Джефри Брайдона, с которой он был знаком еще до того, как потерялся в джунглях. Но подлый жених Кейтлин, капитан Бун, получив от нее отказ, похищает ее, чтобы заставить Маугли привести его к сокровищам затерянного обезьяньего города.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

21:00 – фильм «Махач учителей». Премьера!

«Махач учителей» – американский комедийный фильм, вышедший в 2017 году. По сюжету, в последний день учебного года тихий учитель Энди Кэмпбелл делает все возможное, чтобы не повестись на взрослые разводы учеников, борется против ужасной администрации и урезания бюджета, тем самым еще сильнее усложняет работу. Но все становится гораздо хуже, когда Энди случайно перешел дорогу другому учителю Страйкленд, который является гораздо лучшим, чем Кэмпбелл в физических параметрах. Страйкленд заставляет Энди драться после уроков на глазах у всей школы. А ученикам только драку учителей и подавай!

Программа Нового канала на среду – 21 июля 2021

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

14:30 – фильм «Зачетный препод»

«Зачетный препод» – немецкая кинокомедия режиссёра Боры Дагтекина, вышедшая в 2013 году. По сюжету, незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер после тринадцати месяцев отсидки выходит из тюрьмы. Он отправляется на поиски награбленной добычи, которая была спрятана на стройке. Вместе с подружкой они думали, что там идёт всего-навсего прокладка труб. Каково же удивление горе-грабителя, когда он обнаруживает на нужном месте новенький школьный спортзал! Чтобы добраться до награбленного, Зеки пытается устроиться на место школьного сторожа. Но в результате лёгкого недопонимания вместо этого его берут в качестве учителя на замену.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

21:00 – фильм «Дежурный папа»

«Дежурный папа» – американская кинокомедия режиссёра Стива Карра. По сюжету, наступил тот день, когда Чарли и Фила уволили с работы. Теперь они не могут оплачивать счета детского центра, и сами занимаются своими детьми. Промучившись пару недель, папаши открывают центр дневного пребывания для детей. Они находят новые и новые нетрадиционные способы воспитания для малышей. Их центр «Дежурный папа» становится очень популярным. Но конкуренты не дремлют. Директриса дорогого детского центра решает выжить новичков из бизнеса.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

22:50 – фильм «Дежурный папа: Летний лагерь»

«Дежурный папа: Летний лагерь» – продолжение американской комедии, вышедшей в 2003 году. По сюжету, папаши Чарли Хинтон и Фил Райерсон берут на себя руководство летним детским лагерем. Не имея никакого представления о том, как следует жить в лесной глуши, ремонтировать ветхие и полуразрушенные строения и обращаться с неугомонной малышней, Чарли и Фил вскоре теряют контроль над ситуацией.

Программа Нового канала на четверг – 22 июля 2021

Программа Новый канал на неделю

9:55 – телесериал «Сверхъестественное»

«Сверхъестественное» – популярный фэнтези-сериал канала The CW, созданный режиссером и сценаристом Эриком Крипке. В центре сюжета – братья Сэм и Дин Винчестеры, которые путешествуют по США на чёрном автомобиле Chevrolet Impala 1967 года выпуска. Они являются охотниками на нечисть: расследуют паранормальные явлениями и сражаются с порождениями зла – демонами, призраками, вампирами, оборотнями…

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

14:30 – фильм «Зачетный препод 2»

«Зачетный препод 2» – продолжение нашумевшей немецкой кинокомедии. По сюжету, незадачливый грабитель банков Зеки Мюллер, а ныне крутой учитель в школе, получил популярность среди учеников. Мистер Мюллер и его класс отправляются в поездку в Таиланд, чтобы упрочить репутацию своей школы.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

21:00 – фильм «Ну что, приехали?»

«Ну что, приехали?» – комедия Брайана Леванта, вышедшая в 2005 году. По сюжету, дети – цветы жизни, но с такими острыми шипами, что порой жалеешь, что не стал разводить ромашки. Думал ли Ник Персонс, отправляясь в новогоднее путешествие из Вашингтона в Нью-Йорк с отпрысками своей подружки от первого брака, что желание угодить тем самым любимой и ее неуправляемым чадам обернется сущим кошмаром?

Программа Нового канала на пятницу – 23 июля 2021

телепрограма новий канал на тиждень

9:20 – проект «Аферисты в сетях»

«Аферисты в сетях» – остросоциальная программа Нового канала, неизменным автором и ведущей которого является Елена-Кристина Лебедь. Команда проекта уже шесть лет подряд ловит в свои сети и мошенников с сайтов купли-продажи, и любовных аферистов с сайтов знакомств, и даже неверных (а если пройдут проверку, то верных) мужей.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

14:25 – фильм «После заката»

«После заката» – американский авантюрный фильм, снятый режиссером Бреттом Ратнером в 2004 году. В центре сюжета – мастер краж Макс и его прекрасная помощница Лола, которые после своего последнего дела, отправляются на тропический остров, где надеются сполна воспользоваться плодами своего труда. Теперь их финансовое будущее определено, а их карьера преступников в прошлом. Но не все так просто…

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

16:15 – фильм «Золото дураков»

«Золото дураков» – романтический приключенческий фильм, вышедший на экраны в 2008 году. В основе сюжета – история о двух кладоискателей, которые сначала развелись, разочаровавшись в своём увлечении друг другом, а потом вместе напали на след настоящего сокровища.

Программа Нового канала на субботу – 24 июля 2021

телепрограма на тиждень новий канал

10:00 – тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне»

«Орел&Решка. Земляне» – новый сезон легендарного проекта о путешествиях «Орел&Решка». За десять лет своего существования шоу показала зрителям практически всю планету — популярные и не очень достопримечательности, настоящие чудеса света, адские и райские места. Но в новом сезоне путешественники сделают акцент на людях: отсюда и название — «Земляне».

програма передач новий канал

11:00 – тревел-шоу «Орел &. Решка. Чудеса света»

«Орел &. Решка. Чудеса света» — сезон самых неизведанных чудес нашей планеты легендарной программы о путешествиях. Места, которые покажут тебе Антон Зайцев и Василиса Фролова, ведущие тревел-проекта, не отмечены в туристических буклетах и путеводителях. Но они точно стоят того, чтобы о них узнали!

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

15:10 – фильм «Ну что, приехали?»

«Ну что, приехали?» – комедия Брайана Леванта, вышедшая в 2005 году. По сюжету, дети – цветы жизни, но с такими острыми шипами, что порой жалеешь, что не стал разводить ромашки. Думал ли Ник Персонс, отправляясь в новогоднее путешествие из Вашингтона в Нью-Йорк с отпрысками своей подружки от первого брака, что желание угодить тем самым любимой и ее неуправляемым чадам обернется сущим кошмаром?

Программа Нового канала на воскресенье – 25 июля 2021

программа на нкделю новий канал

1:55 – развлекательное шоу Improv Live Show

Improv Live Show – совершенно новый для Украины развлекательный формат. Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту. Весь юмор придумывается «здесь и сейчас», на сцене, перед зрителями. Чистая импровизация. К шуткам, которые рождаются у импровизаторов во время шоу, добавляются юмористические конфликты, которые «подбрасывает» ведущий. Гости в зале тоже становятся непосредственными участниками шоу и предлагают свои темы и героев для миниатюр.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

11:25 – фильм «Дежурный папа: Летний лагерь»

«Дежурный папа: Летний лагерь» – продолжение американской комедии, вышедшей в 2003 году. По сюжету, папаши Чарли Хинтон и Фил Райерсон берут на себя руководство летним детским лагерем. Не имея никакого представления о том, как следует жить в лесной глуши, ремонтировать ветхие и полуразрушенные строения и обращаться с неугомонной малышней, Чарли и Фил вскоре теряют контроль над ситуацией.

Программа Новый канал на неделю с 19 по 25 июля 2021

13:05 – фильм «Дежурный папа»

«Дежурный папа» – американская кинокомедия режиссёра Стива Карра. По сюжету, наступил тот день, когда Чарли и Фила уволили с работы. Теперь они не могут оплачивать счета детского центра, и сами занимаются своими детьми. Промучившись пару недель, папаши открывают центр дневного пребывания для детей. Они находят новые и новые нетрадиционные способы воспитания для малышей. Их центр «Дежурный папа» становится очень популярным. Но конкуренты не дремлют. Директриса дорогого детского центра решает выжить новичков из бизнеса.

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