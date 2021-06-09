Олександр Рудинський згадав про курйоз під час вистави

Зірка серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал) розповів, як викрутився з незручної ситуації

Для акторів уміння імпровізувати на сцені не менш важливе, ніж відмінно грати свої ролі. Адже ніколи не знаєш, коли в житті знадобиться викручуватися. Майстерність імпровізації показав в Improv Live Show і Олександр Рудинський, а потім згадав, як ще на початку своєї акторської кар’єри йому дуже згодилося це вміння.

– Я щойно прийшов працювати в театр. Десь за півроку мене вводили у виставу «Кайдашева сім’я», – розповів він Новому каналу. – Кайдашиху грала Наталя Сумська. У мене була роль її сина Карпа. До вистави в нас були репетиції, ми чудово все грали разом. От вийшов на свою першу виставу перед глядачами. В залі – 800 людей! Під час однієї дуже важкої репліки я трішки пішов не за сценарієм і на весь зал зі сцени сказав: «Блін!» А потім почав читати репліку спочатку.

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Глядачів така імпровізація дуже потішила.

– Режисер навіть нічого мені не сказав після вистави. Бо це було і спонтанно, і дуже смішно, – зізнається Олександр. – А головне, я не розгубився.

А як акторові вдавалася комічна імпровізація з учасниками Improv Live Show – дивіться на сайті Нового каналу.