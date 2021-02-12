Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия: алгоритм действий

Эксперты общественной организации «Ла Страда-Украина» разработали пошаговое руководство для тех, кто пострадал от абьюза. Подробная информация и контакты, которые пригодятся пострадавшим, – далее в материале.

– Наша организация обеспечивает работу двух национальных горячих линий, – отметила Алена Кривуляк, координатор Национальной горячей линии «Ла Страда-Украина». – Первая – Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации. Сюда преимущественно обращаются взрослые люди. Вторая – Национальная горячая линия для детей и молодежи, куда обращаются дети, подростки и молодежь (студенты и студентки). На обеих Национального горячих линиях тема насильственных отношений является чрезвычайно актуальной. Например, за девять месяцев 2020 году на Национальную горячую линию для детей и молодежи поступило 57 047 обращений. Из них почти 5000 касались абьюзивных отношений с партнером или партнершей. То есть, это были обращения от подростков и молодых людей, которые только начинали строить свои отношения или встречались в подавляющем большинстве не более трех лет. А вот на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации за девять месяцев 2020 поступило почти 20 000 обращений относительно домашнего насилия. Эти цифры указывают на то, что тема домашнего насилия и насильственных отношений в паре является сейчас чрезвычайно острой и актуальной, и мы не можем закрывать на это глаза.

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В рамках сотрудничества с Новым каналом эксперты Национальной горячей линии для детей и молодежи «Ла Страда-Украина» разработали алгоритм действий для тех, кто стал жертвой домашнего насилия. Ниже вы найдете подробную информацию о том, куда обращаться за помощью (физической и психологической):

Если вы пострадали от домашнего насилия, обратитесь в полицию. Это можно сделать, позвонив по номеру 102 или лично подав письменное заявление в управление полиции в вашем регионе;

– При вызове 102 можно попросить оператора, чтобы к вам приехала специальная мобильная группа полиции по противодействию домашнему насилию (если такая есть в вашем районе, населенном пункте). В случае приезда специальной мобильной группы полиции по противодействию домашнему насилию, патрульной полиции вы можете просить о том, чтобы они вынесли срочное запрещающее предписание на основании оценки рисков (предписание выносится до 10 суток);

– Также в случае физического или сексуального насилия вам следует обратиться в полицию и получить направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). СМЭ важно пройти для того, чтобы установить степень тяжести побоев, что, в свою очередь, повлияет на привлечение обидчика к ответственности (административной или уголовной);

– Стоит обращаться в полицию каждый раз, когда происходит случай насилия. Помните, что уголовная ответственность за домашнее насилие наступает тогда, когда доказана его систематичность (систематичность, согласно законодательству Украины, это три и больше официальных обращений пострадавшей (го) о случаях домашнего насилия).

Жертвам сексуального насилия: куда обращаться за помощью, и как пережить трагедию

Если вы пострадали от физического или сексуального насилия (изнасилование), не медлите и обратитесь в медицинское учреждение по месту жительства. Скорую помощь можно вызвать по номеру 103. Позвоните в Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации по бесплатному номеру 116123. Здесь вы сможете получить психологическую и правовую консультацию, а также информацию о структурах, куда можно обратиться за помощью в своем регионе. Расскажите о ситуации тем, кому вы доверяете (родственники, друзья, близкие люди, соседи). Найдите место, куда бы вы смогли уйти в случае опасности. Такими местами могут быть дома ваших близких, приюты для пострадавших от домашнего насилия или кризисные комнаты. Алгоритм, как попасть в приют в вашем регионе, вы можете узнать по телефону 116123. В надежном и всегда доступном для вас месте спрячьте определенную сумму денег, важные номера телефонов, паспорт и другие необходимые документы (медицинские справки, документы на детей и т.п.). При необходимости имейте с собой запасную одежду, лекарства. Не стесняйтесь предупредить соседей о возможной опасности. Если они услышат просьбу о помощи, крики, звуки ударов, пусть сразу вызывают полицию по телефону 102. Если вы пострадали от домашнего насилия, можете обратиться за правовой помощью в центры бесплатной юридической помощи. Такие центры могут предоставить вам бесплатного адвоката для представления ваших интересов в суде. Также данные адвокаты могут помочь получить ограничивающее предписание относительно обидчика в судебном порядке. Контакты центров бесплатной правовой помощи в вашем регионе вы можете узнать по телефону 116123. Если в вашей семье есть ребенок, который тоже страдает от насилия или является свидетелем насилия, обратитесь в Службу по делам детей. Ее контакты в вашем регионе вы можете узнать по телефону 116111 – Национальная горячая линия для детей и молодежи. Служба по делам детей сможет вмешаться в ситуацию и защитить права ребенка и ваши непосредственно. Обратитесь за помощью в Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи. Эта структура сможет предоставить вам правовые, психологические и социальные услуги, а также оказать содействие в получении временного жилья. Контакты центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в вашем регионе вы можете узнать по телефону 116123. Вы имеете право обратиться в общественные организации, которые работают с пострадавшими от домашнего насилия. Такие организации смогут предоставить вам психологические и правовые консультации. На базе некоторых общественных организаций есть приюты для пострадавших от домашнего насилия. Контакты общественных организаций в вашем регионе вы можете узнать по телефону 116123.

«Перші ластівки» вдохновили молодежь говорить о своих проблемах

ВАЖНО! Если в абьюзивних отношениях пребывает ребенок или подросток, об этом необходимо сообщить взрослым, которым они доверяют. Если ребенок или подросток не знают, как рассказать об этом или боятся этого разговора, всегда можно обратиться в Национальную горячую линию для детей и молодежи «Ла Страда-Украина» по номеру 116111. Координаторы организации помогут выстроить алгоритм разговора со взрослым с учетом всех возможных рисков.

Кстати, вы можете посмотреть все серии «Перших ластівок. Zалежні» эксклюзивно на стриминговом сервисе sweet.tv.