Новый каналПервые ласточкиНовостиТест: В кибербезопасности ли ты?

Тест: В кибербезопасности ли ты?

Тест: В кибербезопасности ли ты?

Проверь себя и узнай, что нужно делать, чтобы чувствовать себя защищенным в интернете

Практически каждый из нас проводит много времени в интернете. Но в сети есть как много положительных сторон, так и много опасностей. Об этом не понаслышке знают персонажи сериала Нового канала «Перші ластівки. Zалежні». Предлагаем узнать, что вы знаете о кибербезопасности и на какие моменты вам стоит обратить особенное внимание.

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