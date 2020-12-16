Безпека в онлайні: 10 правил, які вбережуть від шахраїв
Щоб не попастися на вудку зловмисників, необхідно уважно стежити за своєю поведінкою в мережі
Багато хто вважає, що від життєвих труднощів можна сховатися в інтернеті і шукає підтримку серед незнайомців у мережі. Але і в онлайн-середовищі може чатувати чимало небезпек, у чому вже переконалися персонажі серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (фінальні серії – 17 грудня о 21:00 на Новому каналі). Як створити безпечне онлайн-середовище, розповіли експерти освітнього проекту #stop_sexтинг.
«Перші ластівки. Zалежні» вийдуть на стрімінговому сервісі: де подивитися серіал
- Коли створюєте новий обліковий запис у соцмережах і додатках, використовуйте надійний пароль, який містить маленькі й великі літери, цифри та інші символи (підкреслення, знак відсотка, точка та ін.) Що більше знаків, то краще. А ще ставте різні паролі на різні акаунти. Так, запам’ятати складніше, але ризик, що шахраї зламають усі ваші сторінки відразу, мінімальний.
- Намагайтеся не поширювати особисті дані (повне ім’я, номер мобільного телефону, адресу, паролі від своїх профілів) в інтернеті. Це стосується і відеодзвінків: стежте за заднім фоном під час спілкування (сховайте дипломи з ім’ям і прізвищем, особисті фото) і не вказуйте геолокацію під час публікації фото в соцмережах.
- Встановіть антивірусне програмне забезпечення. Віруси можуть не лише виводити техніку з ладу, а й красти особисті дані.
- Встановлюйте програми для відеозв’язку з офіційних сайтів розробників і стежте за тим, щоб вони оновлювалися. Так ви підсилюєте безпеку додатків.
- Не переходьте за посиланнями, надісланим з невідомих джерел в особисті повідомлення, месенджер або на пошту.
- Не спілкуйтеся в мережі з тими, кого не знаєте в реальному житті. Особливо, якщо хтось наполегливо проситься в «друзі».
- Звертайтеся до батьків або вчителів, якщо хтось поводиться агресивно або неприйнятно в інтернеті. Якщо ви батьки, поясніть дитині, що вона може до вас прийти і обговорити будь-яку проблему.
- При публікації домашніх завдань або завдань по навчанню/роботі в YouTube або на інших ресурсах, вибирайте варіант «Доступно тим, у кого є посилання».
- Використовуйте «Правило білборда» – уявіть, що те, що ви хочете опублікувати або відправити в мережі, з’являється на білборді поряд із вашою школою/роботою. Якщо це викликає негативні емоції, цей матеріал не підходить для відправлення або публікації.
- Пам’ятайте, що після поширення фото або відео в інтернеті ви втрачаєте над ними контроль. Це означає, що хто завгодно зможе використовувати їх для своїх цілей.
Дивіться фінальні серії «Перших ластівок. Zалежні» вже цього четверга, 17 грудня, о 21:00 на Новому каналі!