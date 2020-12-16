Безпека в онлайні: 10 правил, які вбережуть від шахраїв

Щоб не попастися на вудку зловмисників, необхідно уважно стежити за своєю поведінкою в мережі

Багато хто вважає, що від життєвих труднощів можна сховатися в інтернеті і шукає підтримку серед незнайомців у мережі. Але і в онлайн-середовищі може чатувати чимало небезпек, у чому вже переконалися персонажі серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (фінальні серії – 17 грудня о 21:00 на Новому каналі). Як створити безпечне онлайн-середовище, розповіли експерти освітнього проекту #stop_sexтинг.

«Перші ластівки. Zалежні» вийдуть на стрімінговому сервісі: де подивитися серіал

Коли створюєте новий обліковий запис у соцмережах і додатках, використовуйте надійний пароль, який містить маленькі й великі літери, цифри та інші символи (підкреслення, знак відсотка, точка та ін.) Що більше знаків, то краще. А ще ставте різні паролі на різні акаунти. Так, запам’ятати складніше, але ризик, що шахраї зламають усі ваші сторінки відразу, мінімальний. Намагайтеся не поширювати особисті дані (повне ім’я, номер мобільного телефону, адресу, паролі від своїх профілів) в інтернеті. Це стосується і відеодзвінків: стежте за заднім фоном під час спілкування (сховайте дипломи з ім’ям і прізвищем, особисті фото) і не вказуйте геолокацію під час публікації фото в соцмережах. Встановіть антивірусне програмне забезпечення. Віруси можуть не лише виводити техніку з ладу, а й красти особисті дані. Встановлюйте програми для відеозв’язку з офіційних сайтів розробників і стежте за тим, щоб вони оновлювалися. Так ви підсилюєте безпеку додатків. Не переходьте за посиланнями, надісланим з невідомих джерел в особисті повідомлення, месенджер або на пошту. Не спілкуйтеся в мережі з тими, кого не знаєте в реальному житті. Особливо, якщо хтось наполегливо проситься в «друзі». Звертайтеся до батьків або вчителів, якщо хтось поводиться агресивно або неприйнятно в інтернеті. Якщо ви батьки, поясніть дитині, що вона може до вас прийти і обговорити будь-яку проблему. При публікації домашніх завдань або завдань по навчанню/роботі в YouTube або на інших ресурсах, вибирайте варіант «Доступно тим, у кого є посилання». Використовуйте «Правило білборда» – уявіть, що те, що ви хочете опублікувати або відправити в мережі, з’являється на білборді поряд із вашою школою/роботою. Якщо це викликає негативні емоції, цей матеріал не підходить для відправлення або публікації. Пам’ятайте, що після поширення фото або відео в інтернеті ви втрачаєте над ними контроль. Це означає, що хто завгодно зможе використовувати їх для своїх цілей.

Дивіться фінальні серії «Перших ластівок. Zалежні» вже цього четверга, 17 грудня, о 21:00 на Новому каналі!