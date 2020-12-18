Мене шантажують у соцмережах: що робити?
Якщо ви стали жертвою шахрая в мережі, не варто панікувати. Заручіться підтримкою і дійте за планом
Попастися на вудку зловмисників у мережі може кожен з нас. Наприклад, Єва Чечель – героїня серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який показував Новий канал – стала жертвою секс-шантажиста попри те, що виросла у скромній релігійній сім’ї.
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Шантаж і вимагання – це злочини, за які шахраї повинні нести покарання відповідно до Кримінального кодексу України. В жодному разі не можна потурати злочинцям і погоджуватися на їхні вимоги. Тому що вони повернуться ще раз і продовжать ображати вас та інших людей. Як боротися з шантажем у мережі, розповіли експерти освітнього проекту #stop_sexтинг.
Що робити, якщо ви стали жертвою шантажу або вимагання в мережі
- Зробіть скріншоти листування і зверніться до дорослих, яким довіряєте – батьків, старшого брата або сестри, родичів, вчителів, старших друзів. Так ви врятуєте не тільки себе, а й інших потенційних жертв злочинця.
- Припиніть спілкування з шахраєм. Заблокуйте його і відправте скаргу на акаунт.
- Якщо ви відправили оголені фото або відео, і ці матеріали розмістили в інтернеті, можете повідомити про них у службу підтримки соціальних мереж або сайту, де вони були знайдені, з проханням видалити.
- Оформіть заяву на сайті кіберполіції України: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/.
- Крім цього, ви завжди можете звернутися по допомогу на гарячу лінію 1545 (далі вибрати «3»): вона працює цілодобово, анонімно і безкоштовно. Фахівці лінії проводять консультації для дітей, батьків, фахівців, які працюють у контакті з дітьми.
- Зверніться на сайт https://stop-sexting.in.ua/send/. Цей портал допомагає видаляти оголені фото і відео з сайтів. Повідомлення постраждалих від шахраїв допомагають захистити дітей і убезпечити їх від подальшої сексуальної експлуатації.
- Також ви можете запитати поради у чат-бота на сайті https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ або в Telegram @StopSextingBot.