Мене шантажують у соцмережах: що робити?

Якщо ви стали жертвою шахрая в мережі, не варто панікувати. Заручіться підтримкою і дійте за планом

Попастися на вудку зловмисників у мережі може кожен з нас. Наприклад, Єва Чечель – героїня серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який показував Новий канал – стала жертвою секс-шантажиста попри те, що виросла у скромній релігійній сім’ї.

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Шантаж і вимагання – це злочини, за які шахраї повинні нести покарання відповідно до Кримінального кодексу України. В жодному разі не можна потурати злочинцям і погоджуватися на їхні вимоги. Тому що вони повернуться ще раз і продовжать ображати вас та інших людей. Як боротися з шантажем у мережі, розповіли експерти освітнього проекту #stop_sexтинг.

Що робити, якщо ви стали жертвою шантажу або вимагання в мережі