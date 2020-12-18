Меня шантажируют в соцсетях: что делать?
Если вы стали жертвой мошенника в сети, не стоит паниковать. Заручитесь поддержкой и действуйте по плану
Попасться на удочку злоумышленников в сети может каждый из нас. Например, Ева Чечель — героиня сериала «Перші ластівки. Zалежні», который показывал Новый канал — стала жертвой секс-шантажиста, несмотря на то, что выросла в скромной религиозной семье.
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Шантаж и вымогательство — это преступления, за которые мошенники должны нести наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Ни в коем случае нельзя потакать преступникам и соглашаться на их требования. Потому что они вернутся еще раз и продолжат обижать вас и других людей. Как бороться с шантажом в сети, рассказали эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг.
Что делать, если вы стали жертвой шантажа или вымогательств в сети
- Сделайте скриншоты переписки и обратитесь ко взрослым, которым доверяете — родителям, старшему брату или сестре, родственникам, учителям, старшим друзьям. Так вы спасете не только себя, но и других потенциальных жертв преступника.
- Прекратите общение с мошенником. Заблокируйте его и отправьте жалобу на аккаунт.
- Если вы отправили обнаженные фото или видео, и эти материалы разместили в интернете, можете сообщить о них в службу поддержки социальных сетей или сайта, где они были найдены, с просьбой удалить.
- Оформите заявление на сайте киберполиции Украины: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/.
- Кроме этого, вы всегда можете обратиться за помощью на горячую линию 1545 (далее выбрать «3»): она работает круглосуточно, анонимно и бесплатно. Специалисты линии проводят консультации для детей, родителей, специалистов, работающих в контакте с детьми.
- Обратитесь на сайт https://stop-sexting.in.ua/send/. Этот портал помогает удалять обнаженные фото и видео с сайтов. Сообщения пострадавших от мошенников помогают защитить детей и не допустить их дальнейшей сексуальной эксплуатации.
- Также вы можете спросить совет у чат-бота на сайте https://stop-sexting.in.ua/chatbot/ или в Telegram @StopSextingBot.