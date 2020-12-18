Меня шантажируют в соцсетях: что делать?

Если вы стали жертвой мошенника в сети, не стоит паниковать. Заручитесь поддержкой и действуйте по плану

Попасться на удочку злоумышленников в сети может каждый из нас. Например, Ева Чечель — героиня сериала «Перші ластівки. Zалежні», который показывал Новый канал — стала жертвой секс-шантажиста, несмотря на то, что выросла в скромной религиозной семье.

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Шантаж и вымогательство — это преступления, за которые мошенники должны нести наказание согласно Уголовному кодексу Украины. Ни в коем случае нельзя потакать преступникам и соглашаться на их требования. Потому что они вернутся еще раз и продолжат обижать вас и других людей. Как бороться с шантажом в сети, рассказали эксперты образовательного проекта #stop_sexтинг.

Что делать, если вы стали жертвой шантажа или вымогательств в сети