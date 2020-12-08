«Боюсь убить с одного удара», — актер «Перших ластівок. Zалежні» Максим Самчик

В сериале Нового канала Максим сыграл бойца без правил Влада Якименко

Влад — студент второго курса факультета журналистики. Он мечтает стать спортивным комментатором и вырваться из «болота», в котором жил. У парня серьезные проблемы в семье: он рос без отца, а с отчимом отношения сложились, мягко говоря, не самые лучшие. Это — одна из причин, которая подтолкнула Влада стать бойцом без правил.

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В коротком интервью Максим Самчик — исполнитель роли Влада Якименко в сериале «Перші ластівки. Zалежні», который Новый канал покажет с 14 декабря, рассказал о подготовке к съемкам.

— Как ты можешь описать образ Влада?

— Мне очень нравится, что он ходит в нормальной одежде, в отличии от персонажей Таи Щурук и Макса Девизорова (смеется). Влад просто надел джинсы, кроссовки, взял рюкзак и пошел — я бы и сам так ходил.

— По волосам не скучаешь? Ведь для роли в «Перших ластівках. Zалежні» тебе пришлось очень коротко постричься.

— Такая прическа подходит не под все роли, если работать над чем-то параллельно. Но это такое. Если бы мне пришлось выбирать между проектами, я бы однозначно выбрал «Перших ластівок. Zалежні». По волосам не скучаю, я абсолютно нормально отношусь к таким вещам — если надо постричься для роли, значит надо.

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— Как ты готовился к роли Влада?

— Еще до того, как меня утвердили, возобновил занятия тайским боксом. Это, безусловно, сыграло на руку. Во-вторых, я смотрел фильмы о бойцах — было интересно не как они бьются, а как ведут себя в обычной жизни. В-третьих, смотрел документалки о волках. Потому что ассоциирую своего персонажа именно с этим животным.

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— Твой персонаж — боец без правил. А ты сам распускал кулаки в школе или университете?

— Я никогда не дрался. И как все, кто никогда не дрался, боюсь, что могу убить с одного удара (смеется). В школе было один раз, но это нельзя назвать потасовкой. Так, замахнулся, по парте ударил… Все произошло случайно. В школе я ходил на тайский бокс, недавно опять начал им заниматься. Но я делаю это не для того, чтобы бить кого-то, а чтобы стать более уверенным в себе.

Смотрите «Перші ластівки. Zалежні» с 14 декабря в 21:00 по две серии в день с понедельника по четверг на Новом канале!