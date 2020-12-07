Неделя до премьеры «Перших ластівок. Zалежних»! Делимся закадровыми фото, которых еще не было в Сети

Предлагаем скрасить ожидание самой резонансной премьеры 2020 года просмотром «секретных» фотографий со съемочной площадки

До премьеры сериала «Перші ластівки. Zалежні» осталась всего неделя! Уже 14 декабря в 21:00 Новый канал презентует второй сезон нашумевшего молодежного триллера. Новая история, новые персонажи, новые социальные проблемы… «Ласточки…» точно не оставят равнодушными никого!

Этеншн! Известны даты выхода серий «Перші ластівки. Zалежні»

Официальный трейлер сериала «Перші ластівки. Zалежні» уже доступен к просмотру на сайте и YouTube Нового канала. И судя по этому трехминутному ролику становится понятно, что проект будет не менее серьезным, чем в прошлом году. А в чем-то даже острее и провокационнее. Соответственно, и саундтрек к «Першим ластівкам. Zалежним» команда выбирала под стать сюжетному настроению.

Накануне грандиозной премьеры второго сезона сериала Нового канала делимся кадрами со съемочной площадки. Уверены, что фоторепортаж о том, как создавался любимый проект, скрасит ожидание «Перших ластівок. Zалежних»!

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