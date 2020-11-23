Dakooka рассказала о создании альбома для Перших ластівок. Zалежні

Сборник получил название «Да кто такой этот ваш Feat»

До премьеры молодежного триллера «Перші ластівки. Zалежні» остается всего три недели. Уже 14 декабря в 21:00 зрители Нового канала окунутся в новую, не менее острую, чем в прошлом году, детективную историю, а также увидят впечатляющие перевоплощения любимых актеров. О подробностях сюжета, персонажах и их «скелетах в шкафу» мы уже писали ранее. Пришло время рассказать о музыкальном сопровождении второго сезона.

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На днях StarLight Originals и Новый канал представили официальный трейлер к сериалу «Перші ластівки. Zалежні». И уже по этому трехминутному ролику становится понятно, что второй сезон молодежного триллера будет не менее серьезным, чем первый. А в чем-то – даже более острым и провокационным. Соответственно и саундтреки к нему съемочная команда выбирала тщательно.

За музыку, которая прозвучит в молодежном триллере «Перші ластівки. Zалежні» отвечала невероятная Dakooka. Эту украинскую певицу поклонники сериала знают и очень любят, ведь именно она написала саундтрек к первому сезону «Ласточек». После его премьеры «Герой» стоял на репите у всей страны!

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В этом году для сериала «Перші ластівки. Zалежні» Dakooka создала целый альбом, который получил название «Да кто такой этот ваш Feat». В сборник вошли восемь треков, они были записаны в дуэте с победителями конкурса, который артиста организовала на официальной странице в Instagram.

– Сначала был конкурс демок, – рассказала о создании альбома «Да кто такой этот ваш Feat» Dakooka. – Мне прислали около 300 абсолютно разных композиций, из которых я выбрала восемь лучших. Именно они и вошли в альбом. И хотя все песни были написаны еще до съемок «Перших ластівок. Zалежні», сборник создавался исключительно под сериал.

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«Да кто такой этот ваш Feat» – уже пятый альбом в профессиональном багаже Dakooka. И, по словам певицы, он совершенно отличается от всего, что она делала раньше.

– Этот альбом уникальный, он абсолютно не похож на мои предыдущие работы. Без шуток, – отметила Dakooka. – Во-первых, это альбом дуэтов. Я еще никогда не делала подобного. Во-вторых, все песни написаны в разных жанрах. Но несмотря на то, что альбом получился несколько необычным, мои слушатели его приняли. Мне очень приятно читать их хвалебные комментарии.

Премьера сериала «Перші ластівки. Zалежні» – 14 декабря в 21:00 на Новом канале!