Последствия секстинга: что делать, если вас шантажируют интимными фото или видео

Запомните: лучше всего не отправлять незнакомцам свои обнаженные фото. Но если это произошло, и теперь снимки используют против вас, рассказываем, как поступить

Герои «Первых ласточек. Zависимые» (Новый канал) попадают в непростые ситуации, столкнуться с которыми может каждый. Например, они прекрасно знают, что такое шантаж в сети. Как с трудностями справляются персонажи сериала Нового канала, вы узнаете уже с 14 декабря. А пока вместе с информационно-образовательной кампанией #stop_sexтинг предлагаем узнать, что делать, если вы или ваши родные стали жертвой секстинга.

Тест: Ты герой мира онлайн или офлайн?

Секстинг — это отправление интимных фото или видео в сети. Дети и подростки могут присылать такие материалы как знакомым, так и не знакомым им в реальной жизни людям. Делают они это по многим причинам: так можно изучить собственную сексуальность, выразить доверие, просто пофлиртовать или в погоне за комплиментами и вниманием. А еще они часто считают, что это безопаснее, чем сексуальные отношения. Однако секстинг может привести к очень тревожным последствиям. Материалы переписок могут быть обнародованы, что часто становится причиной кибербуллинга и буллинга ребенка в школе. Кроме того, когда подросток поступает в университет и ищет работу, информацию о кандидатах часто проверяют в интернете — провокационные материалы могут помешать осуществить мечту.

Как действовать родителям, если ребенок отправил свои интимные фото или видео, и они стали объектом распространения?

Если ребенок или подросток поделился с вами этой проблемой, стоит успокоиться и поддержать его. Также нужно откровенно обсудить с ребенком вопросы, которые помогут быстрее удалить контент:

Почему он или она сделал эти фото? (Важно понять мотивацию и характер отношений с тем, кому их отправили. Возможно, ребенка заставили это сделать);

Кто, когда и почему начал их распространять?

Кто уже видел эти фото?

Были ли задействованы в распространении фото/видео взрослые? Если ответ на этот вопрос «да», то следует немедленно обратиться в полицию, потому что такие действия со стороны совершеннолетних — преступление.

Далее действуйте быстро, но спокойно:

Сделайте скриншот (снимок экрана) страницы, на которой опубликованы фотографии;

Свяжитесь вместе с ребенком со службой поддержки социальных сетей с просьбой удалить фото или видео, потому что это — интимные материалы с изображением детей;

Свяжитесь с родителями ребенка, который распространяет материалы, и спокойно расскажите о ситуации. Скорее всего, они будут удивлены и обеспокоены так же, как и вы, поэтому сохраняйте спокойствие и уважение.

Если ситуация не решается, можно обратиться в школу, где учится ребенок, который распространяет фото/видео, или в полицию.

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Что делать ребенку или подростку, если он отправил свои интимные фото или видео, и они стали объектом распространения?

Сделай скриншот тех страниц, где разместили фотографии. Обратись ко взрослому, которому ты доверяешь: это может быть старший брат или сестра, родители, учителя, школьный психолог или другой взрослый человек, которого ты хорошо знаешь. Вместе обратитесь к службе поддержки социальных сетей с просьбой удалить материалы. Если знаешь этого человека в реальной жизни, то вместе со взрослыми свяжитесь с ним с просьбой остановить распространение фото и удалить их со всех устройств и сайтов. Если ситуацию решить не удается, то вместе со взрослыми обратитесь в полицию.

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#stop_sexтинг: как обратиться за помощью

Каждый подросток или родитель, который столкнулся с сексуальным насилием в интернете или хочет обезопаситься на будущее, может прибегнуть к помощи проекта #stop_sexтинг:

задать вопрос чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;

узнать ответы на самые популярные вопросы о сексуальном насилии: https://stop-sexting.in.ua/faq-teen/;

позвонить на консультационную линию по вопросам безопасности детей в интернете: 1545 (дальше выбрать 3).

Премьера «Первых ласточек. Zависимые» — 14 декабря в 21:00 на Новом канале!