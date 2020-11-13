Тест: Ты герой мира онлайн или офлайн?

Не слишком ли много времени ты уделяешь жизни в интернете? Может, пора что-то поменять?

Зависимость — то, с чем в разной степени сталкивается каждый человек. Кто-то зависим от мнения других, кто-то — от денег. Как это влияет на жизнь, уже с 14 декабря расскажет сериал Нового канала «Первые ласточки. Zависимые». А пока предлагаем пройти наш тест и узнать, насколько ты зависишь от интернета.

Как вести соцсети безопасно: инструкция

Прочти внимательно каждое утверждение. Если оно тебе близко, нажимай «да», если нет — выбирай соответствующий ответ.

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Установи режим «не беспокоить», когда выполняешь важную работу. Ограничь использование приложений, например, выделяй на Instagram только час в день — это помогает выполнять все запланированное на день. Важно найти баланс между онлайн- и офлайн-жизнью: следи, сколько времени без перерывов сидишь в интернете, и делай паузы для физической разминки. Настраивай приватность для собственной безопасности в сети. Помни о том, что лучше не разглашать личные данные (в том числе и свое размещение), поскольку наши онлайн-друзья, если мы их не знаем в реальной жизни, так и остаются незнакомцами. Дополняй свой активное время в интернете пассивным — чередуй время, когда играешь в игры или выполняешь какие-то задачи, с просмотром видео на YouTube, например. Не забывай об общении вживую с теми, с кем ты проживаешь или с кем можешь встретиться.

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Помни, проблемы со сном, раздражение, когда поблизости нет гаджета, нежелание видеться с друзьями — признаки развития интернет-зависимости. Будь внимателен/внимательна к себе!

Премьера «Первых ласточек. Zависимые» — 14 декабря в 21:00 на Новом канале!