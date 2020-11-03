Секс-фото, шантаж и кибербуллинг: чего стоит опасаться подросткам в сети

Дети могут не только общаться с друзьями в соцсетях и играть в онлайн-игры, но и стать жертвой мошенников

«Первые ласточки. Zависимые» — сериал Нового канала, герои которого сталкиваются с серьезными вызовами в сети. К чему может привести на первый взгляд безобидная переписка с незнакомцем? Чем обернется распространение интимных фото и видео в сети? Как не попасться на удочку мошенников? Вместе с информационно-образовательной кампанией #stop_sexтинг разберем главные риски в сети:

Кибербуллинг — цифровая «травля» сверстников и создание контента, который вызывает ненависть или насмешку по отношению к другому ребенку. Опасный контент — одна из самых популярных угроз для детей. Это может быть порнография, видео/фото сцен насилия, сайты с пропагандой употребления алкогольных напитков и табака. Секстинг — пересылка интимных фото-, видео- и текстовых сообщений интимного содержания. Мошенник может не только преследовать сексуальные цели, но и шантажировать ребенка. Груминг — формирование взрослыми доверительных отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуатации. Сексторшн — формирование взрослыми доверительных отношений с ребенком с целью получить интимные фотографии и последующий шантаж этими материалами.

#stop_sexтинг: «Первые ласточки» вступили в борьбу с сексуальным насилием в интернете

Чтобы защитить онлайн-жизнь ребенка, специалисты рекомендуют использовать специальные инструменты. Например, у всех популярных браузеров есть дополнительные функции для безопасного поиска и родительский контроль. В популярных приложениях для видеопросмотра, например, YouTube, есть специальная разработка для детей – YouTube Kids с инструментами фильтра видео для родителей.

Дети постарше уже смогут легко «обходить» эти инструменты защиты, поэтому здесь главное средство предупреждения — это разговор. #Stop_sexтинг разрабатывает специальные уроки для учителей, которые они проводят детям, а также пособия для родителей, как лучше говорить на тему безопасности в интернете. Найти их можно на официальном сайте проекта.

Как вести соцсети безопасно: инструкция

Если вы или ваш ребенок стали жертвой кибербуллинга или секстинга, можете обратиться в #stop_sexтинг за помощью удобным вам способом:

задать вопрос чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;

позвонить на консультационную линию по вопросам безопасности детей в интернете: 1545 (дальше выбрать 3).

Смотрите сериал «Первые ласточки. Zависимые» в декабре 2020-го на Новом канале!