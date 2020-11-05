Легенда українського кіно Ада Роговцева знялася в «Перших ластівках. Zалежні»

Яку роль зіграла актриса, і чим її вразила робота над серіалом Нового каналу

Плюси серіалу Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні» можна перераховувати довго. Один з них – неймовірний акторський склад, до якого входять як талановиті молоді актори, так і давно визнані професіонали. Наприклад, легенда українського кіно Ада Роговцева.

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У «Перших ластівках. Zалежні» вона зіграла Надію Іванівну – бабусю одного з головних героїв, Вані (Олег Гоцуляк). Вона займалася вихованням свого онука, поки не опинилася в пансіонаті для людей похилого віку.

– Хоча моя роль у «Перших ластівках. Zалежні» не головна, вона дуже важлива. Адже на ній зав’язані сюжетні лінії, завдяки яким режисери піднімають важливу тему: виховання дітей, участь у цьому процесі бабусь. Це мене й зацікавило, – зізналася Ада Роговцева.

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За своє життя Ада Роговцева зіграла більше сотні різних ролей – здавалося б, здивувати її чимось неможливо. Але серіалу Нового каналу вдалося: актрисі дуже припала до душі атмосфера, яка панувала на майданчику під час зйомок.

– У команді «Перших ластівок» практично всі одне одного вже знають і люблять. Робота тут налагоджена. Я дуже ціную, коли люди все розуміють з півслова, з напівруху. Тут це відчувається, – зазначила легенда українського кіно.

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