Все криється у слові «Zалежні»: розкриваємо соціальний меседж другого сезону «Перших ластівок»

Минулого року Новий канал зважився на резонансний експеримент, випустивши у ТБ-політ серіал «Перші ластівки». Молодіжний трилер, який піднімав гострі соціальні проблеми, по-справжньому вразив суспільство. Глядачі не могли повірити, що з телеекранів їм розповідають про реальні страшні речі, які відбуваються навколо. Як результат – мільйони переглядів та десятки професійних нагород. Але найголовніше – «Першим ластівкам» вдалося врятувати більше 20 000 життів. Дякуючи співпраці проекту з Національною гарячою лінією «Ла Страда» українські підлітки та молодь дізналися про можливість поділитися своїми проблемами та отримати реальну допомогу.

«Перші ластівки. Zалежні» перейняли естафету і продовжили здійснювати соціальну місію. Попри те, що в новому сезоні серіал набув формату антології та розповідає абсолютно нову історію, у сюжет, як і минулого року, були закладені надважливі меседжі. Він зачепить цілу низку гострих соціальних тем: наркотична та сексуальна залежність, нелегальний заробіток, подвійне життя, диференціація на багатих та бідних, домашнє та сексуальне насильство, вплив соціальних мереж, думок оточуючих та інтернету в цілому, прийняття себе… Всі ці лінії інтерпретовані в одну головну фабулу – залежність.

– Сьогодні слово «залежність» для кожного має своє значення, – розповів Євген Тунік, сценарист і шоуранер «Перших ластівок». – Хтось залежний від алкоголю або наркотиків, хтось – від соціальних мереж, комп’ютерних ігор або казино. Також вона асоціюється з тісним зв’язком двох або кількох людей. Є залежність від думок, суджень, поглядів оточуючих і суспільства в цілому… Мені здається, що ми всі певною мірою залежні. Такі ж і герої другого сезону «Перших ластівок». Причому як доросле, так і молоде покоління. Кожен з них має свою темну і світлу сторони, кожен має свою залежність. Наскільки вона небезпечна в розрізі сьогодення? Це ми й спробуємо показати.

Як і в першому сезоні, серіал «Перші ластівки. Zалежні» висвітлюватиме проблему стосунків батьків і дітей. Цю тему можна назвати однією з основоположних у сюжеті. Адже всі ми знаємо, що більшість наших проблем родом з дитинства.

– Стосунки батьків і дітей – це форматна фішка нашого серіалу, – зазначив Євген Тунік, сценарист і шоуранер «Перших ластівок». – Тому ми вирішили не нехтувати цією темою при написанні сценарію, а продовжити її розкривати. Та батькам наших героїв виділено не так багато екранного часу, як минулого року. В першому сезоні вони певною мірою були основними персонажами: багато взаємодіяли з іншими героями, впливали на поведінку своїх дітей, підштовхували їх до чогось, самі того не розуміючи, були дещо інфантильними… Цього року через батьків ми лише демонструємо, що не так з дитиною. Занурюємося у родини головних героїв, щоб показати, чому вони стали такими, якими є, та де знаходиться корінь їхніх проблем.

Порушуючи надважливі соціальні теми в серіалі «Перші ластівки. Zалежні», Новий канал не міг не заручитися підтримкою відповідних організацій. Адже наше завдання – не лише показати наявність проблем, а й знайти можливості для їх вирішення. Саме тому в новому сезоні «Перші ластівки» продовжили роботу з Національною гарячою лінією «Ла Страда-Україна» та залучили до співпраці експертів у боротьбі з сексуальним насильством в інтернеті – освітній проект #stop_sexтинг.

– Основними завданням гарячої лінії є надання інформаційних, соціально-психологічних та правових консультацій дітям, підліткам та молоді, які зіштовхнулися з насильством і жорстоким поводженням, проблемами в сім’ї та спілкуванні з однолітками, дискримінацією, порушенням прав, психологічними проблемами, алкогольною чи наркотичною залежностями тощо, – зазначила Альона Кривуляк, координатор Національної гарячої лінії «Ла Страда-Україна». – І більшість цих напрямів діяльності перетинається з темами, які підніматимуться у другому сезоні «Перших ластівок». А саме: налагодження стосунків між батьками і дітьми, безпечна реалізація себе, попередження булінгу з боку однолітків, насильства та жорстокого поводження; безпечні стосунки з коханою людиною. Ми щиро віримо, що співпраця Національної гарячої лінії «Ла Страда» с проектом Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні» буде не менш плідною, ніж минулого року. Навіть одне врятоване життя – це вже велике досягнення.

Кібербулінг, шантаж у мережі, небезпека онлайн-спілкування із незнайомцями. Це основні теми, підняті Новим каналом у серіалі «Перші ластівки», які перетинаються з діяльністю проекту #stop_sexтинг.

– Згідно останніх досліджень, 21,1% опитаних підлітків України брали участь у знущаннях та приниженні інших в онлайн, 21,5% – постраждали від знущань та принижень, – підкреслила радник з питань захищеності людини в інтернеті при віце-прем’єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України та засновник освітнього проекту #stop_sexтинг Анастасія Дьякова. – Кожна третя неповнолітня особа готова зустрітися з людиною, яку він чи вона знає лише через інтернет. Статистика шокує. Найчастіше до нас через чат-бот у Telegram звертаються діти та підлітки, яких шантажують інтимними фотографіями, через що вони бояться розповісти про це дорослим. Злочинці діють таким чином, що дитина почувається винною. Також до нас звертаються по допомогу батьки, які хвилюються за дітей і знають, що донька чи син потрапили у ризиковану взаємодію в онлайн, наприклад, шантаж у мережі чи стали жертвами кібербулінгу. Набувають «популярності» звернення щодо онлайн-ґрумінгу – коли дорослі будують довірливі стосунки з дітьми задля сексуального насильства в онлайн чи реальному житті. Саме тому надважливо нагадувати дітям та підліткам, що до онлайн-«друзів» варто ставитися з неабиякою обережністю. Адже ми ніколи не знаємо, хто знаходиться по той бік екрану.

Прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» – в грудні 2020 року на Новому каналі!