Маша Ефросинина призналась, какую роль-мечты не получила

Телеведущая пробовалась на роль следователя Макаровой в первом сезоне «Ласточек»

Осенью прошлого года Новый канал совершил настоящий переворот на украинском телевидении, выпустив в эфир остросюжетный молодежный триллер «Первые ласточки». Проект освещал реальные проблемы современных подростков и поднимал важные социальные темы. Он с первых же дней покорил сердца миллионов телезрителей как в Украине, так и за рубежом. На утро после премьеры «Первых ласточек» молодые актеры, сыгравшие в сериале главные роли, проснулись знаменитыми. Тысячи подростков писали им в социальных сетях, делясь проблемами и спрашивая советов, а родители благодарили за то, что открыли им глаза на происходящее с детьми.

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Большое впечатление сериал Нового канала произвел и на Машу Ефросинину, известную украинскую телеведущую. Как маму двоих детей ее очень зацепили темы, которые поднимали «Первые ласточки». Она даже посвятила актерам молодежного триллера целый спецпроект на YouTube – «О них все говорят».

– Когда я смотрела этот сериал, иногда плакала, иногда от ужаса мне просто сносило крышу – отметила телеведущая. – Я не могла поверить в то, что вижу. В то, что с телеэкрана мне говорят про реальные страшные вещи, которые происходят сейчас в нашем обществе. И говорят об этом напрямую. Это очень круто!

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Что интересно, Маша Ефросинина и сама могла появиться в сериале «Первые ласточки». Об этом ведущая рассказала в новом выпуске авторского YouTube-шоу «Экзамен на откровенность». Его героем, к слову, стал украинский комик и актер Юрий Ткач. Во время беседы Маше достался вопрос: «Роль, которая досталась другому…» И хотя она надеялась, что он достанется ее гостю, увиливать от ответа не стала.

– В прошлом году я проходила кастинг в сериал «Первые ласточки», – призналась Маша. – Пробовалась на роль следователя Ольги Макаровой и думала, что у меня есть все шансы. А потом ужасный момент, когда тебе говорят: «Вам позвонят», и ты уже по фразе понимаешь, что этого не будет. Так и случилось, меня не утвердили.

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По словам телеведущей, она расстроилась, что не получила роль в сериале «Первые ласточки». Хотя и понимала, что во время проб кастинг-менеджеры оценивают не только актерское мастерство. Также обращают внимание на типаж и совместимость с другими актерами проекта.

В итоге следователя Макарову в «Первых ласточках» сыграла 33-летняя Виктория Литвиненко, и справилась она со своей задачей отлично. Но все же было бы интересно увидеть, какими красками заиграл бы этот персонаж, если бы роль получила Маша Ефросинина.

Напомним, Новый канал продолжает работу над молодежным триллером «Первые ласточки. Zависимые». Премьера запланирована на декабрь 2020 года.