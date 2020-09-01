Александр Рудинский рассказал о своих первых отношениях и первом сексе

Актер стал гостем спецпроекта «Dialog с Первыми Ласточками» Фонда Елены Пинчук

Тема первого сексуального опыта в народе обросла не только анекдотами, но и многими стереотипами. Подростки часто остаются один на один со своими страхами, комплексами и вопросами, которые стесняются задавать родителям или друзьям. Как понять, что готов к первому разу? Тот ли это человек? Актер сериала «Первые ласточки» Александр Рудинский поделился лайфхаком из своей жизни.

– Не нужно торопиться, – советует Александр. – Лучше подумай, когда проснешься утром с этим человеком, будешь жалеть о совместной ночи? Будешь ли счастлив по-настоящему? Не забывай о чувствах своего партнера. Моя первая девушка оттягивала момент первой близости. Тогда мне было 17 лет, а она – на год младше. И я просто ждал. Мне хватало быть рядом с ней, общаться, гулять. Я не давил на нее морально. И в результате в наш первый раз нам было комфортно обоим. Пацанам намного проще в этой ситуации, а вот девушки зачастую переживают, волнуются. Парням я посоветую не обсуждать с друзьями первый секс и вообще отношения. Мне кажется, это мерзко со стороны мужчины. Ты что-то создаешь, вынашиваешь, а потом идешь и болтаешь? Тогда у тебя нет никакого уважения к своей второй половинке.

К чему стоит быть готовым в сексуальных отношениях? Как неправильно надевать презерватив? Стоит ли употреблять алкоголь перед сексом? Эти и другие вопросы прозвучат в откровенном разговоре Александра Рудинского с экспертами Фонда Елены Пинчук в рамках спецпроекта «Dialog с Первыми Ласточками». Будет очень откровенно, интересно и познавательно. Приятного просмотра.

*Образовательный центр Dialog Hub Фонда Елены Пинчук – это пространство свободных разговоров о сексуальном образовании. Лекторы и резиденты без нравоучений и неформально рассказывают о сексе, отношениях, ВИЧ, психологии и познании своего тела. Лекции проходят как оффлайн, так и онлайн на YouTube-канале Dialog Hub.

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