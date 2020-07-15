«Оральный секс – это тоже первый секс» – Маша Ефросинина о своей сексуальной жизни
Украинская звезда поделилась историей своего первого сексуального опыта
Телеведущая Маша Ефросинина открыто рассказала, каким был ее первый секс и когда следует начинать говорить с детьми «про это». На такой разговор звезда вышла в проекте Stories от Dialog Hub и Durex.
Маша с теплотой вспоминает свой первый сексуальный опыт. Ведь, по ее словам, ей очень повезло с партнером.
– Оральный секс – это тоже первый секс. Мой первый секс в течение нескольких лет был оральным, – призналась Маша Ефросинина. – Он принес книгу-пособие по оральным утехам, мы изучали с ним друг друга вместе. Коля был прекрасен не только снаружи.
Телеведущая считает, что дети о сексе должны узнавать как можно раньше. Отправным возрастом для этой темы она назвала три года.
– Я ловила моменты, когда она (прим. Ред.- дочь Нана) в хорошем настроении. Я рассказывала истории: «А представляешь, дочь одной моей знакомой была неудачный первый секс …» Половина историй вымышленные. С Сашуля (прим. Ред. – сын) у нас есть книги Юлии Ярмоленко Малышам об интимных вещах. Мы с Сашей все изучили о его половом телосложению, ему очень понравилось. Я учу его следить за собственной гигиеной. Книга в этом тоже очень помогла. Я очень не хочу обвинять себя в том, что не дала им информацию, – поделилась Ефросинина.
Также Маша Ефросинина подняла тему абьюзу в отношениях, феминизма, неудачного секса и его последствий. Более обо всем этом можно узнать в полном интервью Маши Ефросининой для проекта Stories.
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