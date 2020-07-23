Александру Рудинскому – 24! Интересные факты о звезде сериала «Первые ласточки»

Сегодня, 23 июля, звезда сериала «Подорожники» и «Первые ласточки» Александр Рудинский отмечает 24-й день рождения. Несмотря на юный возраст, актер успел покорить не только украинского зрителя, но и зарубежного. Он снялся в короткометражном фильме канадского режиссера Мэттью Гримарда «Goodbye Golovin». Лента произвела фурор на престижном кинофестивале «Берлинале» в Германии.

Накануне дня рождения Новый канал пообщался с подающим надежды украинским актером. Александр Рудинский, который месяц назад женился на коллеге Марие Заныборщ, рассказал много интересного о личном и профессиональном. Неизвестные факты об актере «Первых ласточек» – далее в материале!

1. Александр Рудинский – большой любитель кино. Практически все свободное время на карантине он посвятил просмотру старых фильмов Скорсезе, трилогии «Крестного отца» и других оскороносных кинолент 60-х и 70-х годов. А вот о самых любимых фильмах Саша рассказала эксклюзивно для Нового канала:

– У меня их несколько. Прежде всего, картина «Вор» (1997) режиссера Павла Чухрая. Этот фильм я часто пересматривал в детстве со своими родителями. Он сыграл очень важную роль в формировании меня, как личности.

Когда я переехал в Киев, познакомился с творчеством итальянского кинорежиссера Паоло Соррентино. И просто влюбился в его работы! Один из лучших его фильмов, на мой взгляд, – «Великая красота» (2013).

Еще мне очень нравится картина «Ненависть» (1995) от французского режиссера Матьё Кассовица. Это черно-белый фильм с очень сильным месседжем. К слову. В нем сыграл один из моих любимых актеров – Венсан Кассель.

2. 10 лет своей жизни Александр Рудинский посвятил бальным танцам. Когда будущему актеру исполнилось 15 лет, он завершил свою «танцевальную карьеру» и переключился на спорт.

– Я занимался бальными танцами до 15 лет, – поделился звезда сериала «Первые ласточки» (Новый канал. – Это очень помогло мне во время поступления в театральный ВУЗ. Да и вообще для актера очень полезно обладать подобными навыками. Чем больше мы умеем, тем шире можем себя проявить в кадре и на сцене.

С 16 до 18 лет я занимался смешанными единоборствами. Выступал на соревнованиях по кикбоксингу, бразильскому самбо и джиу-джитсу. Даже выиграл Чемпионат Николаевской области по боевому самбо!

3. Несмотря на любовь к театру и серьезному кино, Александр Рудинский иногда позволяет себе «залипнуть» в какой-нибудь интересный сериальчик. Среди его любимчиков – криминальные драмы «Бригада» и «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

– «Бригаду» я смотрел с пяти лет, – отметил Саша. – Пересматривал эту ленту более 20 раз, и каждый раз – как в первый. На этом сериале я многому научился. Что бы сейчас не говорили, «Бригада» – очень сложный и качественный продукт. Еще очень люблю американский телесериал «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Тут, мне кажется, и объяснять ничего не нужно (улыбается).

4. Как и у многих из нас, у Александра Рудинского есть свои кумиры. Он восхищается актерской игрой Леонардо Ди Каприо, Хоакина Феникса, Венсана Касселя и Евгения Миронова. С последним, к слову, звезду «Первых ласточек» связывает забавная история.

– Евгений Миронов – это просто восторг! – с азартом в глазах рассказал актер Нового канала. – Я безумно фанател по нему в студенческие года, ездил к нему в Москву на спектакли в «Театре Наций». Неоднократно общался с ним, он даже приглашал меня на премьеру фильма «Время первых» с его участием. Он провел меня в кинотеатр с моей лучшей подругой Мариной Кошкиной. Она тоже актриса.

Более того, когда я учился в Театральном, у меня в общежитии возле кровати висели десятки портретов с образами Миронова из его кино- и театральных работ. Я очень вдохновлялся ним, как артистом.

5. Два года назад Александра Рудинский вместе с актером Романом Ясиновским выиграли премию в категории «Лучшая комедийная сцена» на международном кинофестивале в США. А в этом году на VIII Международной Театральной Премии Академии в Китае звезда «Первых ласточек» (Новый канал) выборол победу в номинации «Лучший дебют».