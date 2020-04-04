Город і Скорсезе: що робить на карантині Олександр Рудинський з «Перших ластівок»

Зірка серіалу Нового каналу «Перші ластівки» розповів, чим займається на карантині разом зі своєю другою половинкою

Олександр Рудинський, який зіграв хулігана Нікіту у «Перших Ластівках», зараз у Борисполі. Актор не сумує, сидячи на карантині, і знайшов масу корисних занять: від посадки дерев до перегляду класики світового кіно.

– Вчуся водити машину, поки немає водіїв на дорогах, – ділиться Рудинський. – Купив плейстейшн, вчу свою наречену Марію грати у FIFA 2020. Ще ми переглядаю старі фільми Скорсезе, трилогію «Хрещеного батька» та інші оскароносні кінострічки 60-х і 70-х років.

Нудьгувати вдома акторові не дають не тільки кіно і література, а й робота на городі.

– Тещі допомагаю займатися садом – прибираю, копаю, – зізнається Олександр. – Ось нещодавно вперше в житті посадив кілька дерев!

Ну, а крім цього Рудинський також закликає всіх дивитися «Перших ластівок» на YouTube! Адже поки готується до зйомки другий сезон, серії першого ви можете подивитися у вівторок і четвер на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск кожної серії – о 12:00.

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