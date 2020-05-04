Выбираем новый трек для «Первых ласточек»: Голосуй!

Конкурс «Первые ласточки Мьюзик» продолжается! Выбирайте лучший трек первой недели мая

Вот уже больше месяц в разгаре музыкальный конкурс, в котором треки разных исполнителей сражаются за право прозвучать в сериале «Первые ласточки» (Новый канал).

Уже известен первый победитель, чья песня точно прозвучит во втором сезоне проекта. Это участники Нацотбора на «Евровидение-2020» колоритная группа Fo Sho со своим треком XTRA, которые вырвали победу в апрельском голосовании.

4 мая стартует новый конкурсный месяц, и в сторис в Instagram Нового канала уже можно голосовать за четырех претендентов на звание Победитель недели. Слушайте треки прямо сейчас и сразу же переходите в Instagram, каждый голос играет роль!

Напомним, что каждую неделю путем голосования в сторис зрители определяют Победителя недели, и потом счастливая «четверка» победителей разных недель участвует в конкурном голосовании за звание «Победитель месяца».