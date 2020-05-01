Кто победил в «Первые ласточки Мьюзик»: Слушаем трек!

Закончился первый месяц конкурса «Первые ласточки Мьюзик», и уже готовы результаты зрительского голосования на сайте Нового канала. Победителем апреля стал трек необычной украинской группы Fo Sho – «XTRA».

Девчонки набрали 27,41% голосов, опередив своего главного конкурента, исполнительницу DeadSeа с треком «Если б ты был городом» всего на 0,32%! Меньше одного процента, вдумайтесь 🙂 Какие, порой совсем незначительные цифры могут всё решить!

Как бы там ни было, Победителями апреля стали Fo Sho – яркие сестры Эндале, которых многие запомнили по их стильному выступлению в феврале на сцене Нацотбора на «Евровидение-2020». И именно их трек «XTRA» вы точно услышите во втором сезоне сериала «Первые ласточки» (Новый канал).

А уже в понедельник 4 мая в соцсетях Нового канала начнется новый этап голосования «Первые ласточки Мьюзик», и мы узнаем, какие треки соревнуются на первой неделе мая!