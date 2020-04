Голосуй за трек, который прозвучит в «Первых ласточках»

Прямо сейча выбирай композицию, которую хочешь услышать во втором сезоне молодежного триллера

Уже месяц длится конкурс «Первые ласточки Мьюзик». Зрители Нового канала путем голосования в соцсетях каждую неделю выбирают лучшие треки недели среди композиций-конкурсантов. Сегодня стартует голосование на сайте Нового канала, в котором сразятся победители четырех прошедших недель. Трек, набравший больше всего голосов, станет Победителем месяца и гарантировано прозвучит во втором сезоне сериала «Первые ласточки» на Новом канале.

Прямо сейчас вы можете послушать треки всех Победителей недель апреля и отдать голос за своего фаворита! Голосование за звание Победителя месяца продолжается до 30.04 и в нем принимают участие шесть композиций:

SerKov1ch – Alone but Lovely

Cloudless – Drown Me Down

Stas Shurins – Keep me in