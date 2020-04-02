ТОП-5 приложений для веселого карантина от звезды Первых ласточек Таи Щурук

Помимо чтения книг, тренировок и саморазвития во время карантина можно найти время, чтобы подурачиться и повеселиться со своими близкими. Актриса сериала Нового канала «Первые ласточки» Таисия-Оксана Щурук поделилась классной подборкой игр, в которые можно играть на смартфоне

Кстати, кроме просмотра фильмов, уборки и спорта во время самоизоляции звезда сериала Нового канала приглашает всех смотреть «Первых ласточек». Пока готовится к съемкам второй сезон, все серии первого сезона будут выходить на YouTube каждый вторник и четверг.

А теперь вернемся к приложениям. Итак.

Spaceteam

Игра, в которой все вы – экипаж корабля. Ваша задача – отдавать друг другу приказы, чтобы ваш корабль добрался до «гиперпространства». На экране находятся разные задания, и вы должны читать их вслух. Качайте приложение на телефон каждого участника, соединяйтесь с помощью wi-fi или bluetooth и летите к звездам, не выходя из дома.

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трек прозвучит в «Первых ласточках»? Голосование началось!

«Апож»

Игра, которая проверит вас на идеальный слух. Сначала ты записываешь куплет или припев любой песни (чем мелодичнее сам трек, тем удобнее будет дальше). После этого программа переворачивает запись задом наперёд, а остальные участники пытаются повторять на слух перевернутые кусочки песни, фрагмент за фрагментом. Когда все фрагменты спеты – программа соединяет их и переворачивает обратно (в нормальный вид), а участники угадывают композицию.

«Лоботряс»

Помните, как вы лепили листочки на лоб, а потом угадывали что на них написано, задавая наводящие вопросы? А помните игру Alias, в которой нужно объяснять слова? Так вот, это микс этих игр. Выбираешь тему и приставляешь телефон, на котором написано слово, ко лбу. Партнер видит и пытается объяснить его тебе, не называя само слово. В следующем раунде вы меняетесь ролями.

Smule

Это не совсем игра – это домашнее караоке! Выбираете песню, подключаете наушники (чтобы звук был лучше) и поете свои любимые песни. В приложении их можно сохранять, а также наложить на голос интересные эффекты.

Карты против всех (карты конфликта онлайн)

У вас есть запас карт и начало предложения. Все, что вам нужно сделать – это из имеющихся карт подобрать самое смешное продолжение фразы, и этим рассмешить ведущего раунда, таким образом он определяет победителя. За победу в раундах вы набираете очки. Ведущий каждый раунд меняется. И никто не знает, где чей ответ: либо смешно, либо нет. Можешь узнать, кто из твоих близких самый юморной, или посоревноваться с другими игроками, которые тоже играют онлайн у себя дома.

Серии первого сезона «Первых ласточек» будут ждать вас по вторникам и четвергам на YouTube-канале Нового канала. Запуск каждой серии – в 12:00. Не пропустите!

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