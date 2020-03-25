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25 марта

Первые ласточки. Премьера сериала на YouTube Нового канала. Смотреть трейлер

Отличная новость для всех фанов Первых ласточек! Чтобы вы не скучали на карантине, Новый канал подготовил сюрприз: все серии совсем скоро появятся в открытом доступе на YouTube! Не пропусти - уже с 31 марта по вторникам и четвергам в 12:00.

«Первые ласточки» - это проект, основанный на реальных проблемах современных подростков. История фатальной дружбы в сети, история борьбы с жизнью, в которую взрослым страшно поверить. Молодежный триллер «Первые ласточки» покажет без приукрашиваний опасности, которым ежедневно подвергаются миллионы подростков во всем мире, а родители и не подозревают, насколько страшная угроза нависла над их семьей. Смотри первый трейлер «Первых ласточек» прямо сейчас: история уже началась…

Первые ласточки. Премьера сериала на YouTube Нового канала. Смотреть трейлер
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