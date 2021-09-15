Прожарено: Виктория Маремуха и Евгений Таллер готовят скрембл и авокадо-тост с Шефом

Новый канал запустил на YouTube новый звездный кулинарный проект во главе с Шефом Алексом Якутовым. Во втором выпуске на кухню к Алексу придут блогеры и телеведущие Виктория Маремуха и Евгений Таллер, которые продемонстрируют свои кулинарные таланты и приготовят скрембл и авокадо-тост по рецепту Шефа («Адская кухня» Новый канал). Также звездные гости попробуют выдержать адскую «прожарку» от Алекса Якутова.

Во время готовки завтраков в YouTube-шоу Нового канала «Прожарено» Шеф проверит поварские умения украинских звезд и поделится личными кулинарными лайфхаками. Пока Алекс будет готовить в две руки, гости попробуют приготовить то же блюдо в четыре. Каждый завтрак от Алекса Якутова хоть и будет выглядеть как произведение кулинарного искусства, но приготовить его смогут даже те, кто никогда не увлекался кухней. Ведь кулинарную магию он будет творить из простых и доступных продуктов. И, главное, Шеф поделится со зрителями «фишками», способными превратить обычное блюдо в мишленовское!

Прожарено: Соня Плакидюк и Сергей Никитюк готовят шакшуку и табуле с Шефом