Прожарено: Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк готують шакшуку і табуле з Шефом

Новий канал запускає на YouTube новий зірковий кулінарний проект на чолі з Шефом. Першими під гарячу руку Алекса Якутова потраплять Соня Плакидюк і Сергій Нікітюк, які продемонструють свої кулінарні таланти і спробують витримати пекельну «прожарку» від Шефа «Пекельної кухні» та приготувати шакшуку і табуле за рецептом.

Під час приготування сніданків в YouTube-шоу Нового каналу «Прожарено» Шеф перевірить кухарські вміння українських зірок і поділиться особистими кулінарними лайфхаками. Поки Шеф готуватиме в дві руки, гості спробують приготувати ту саму страву в чотири. Кожен сніданок від Алекса Якутова хоч і буде виглядати, як витвір кулінарного мистецтва, але приготувати його зможуть навіть ті, хто ніколи не захоплювався кухнею. Адже кулінарну магію він буде творити з простих і доступних продуктів. І, головне, Шеф поділиться з глядачами «фішками», здатними перетворити звичайну страву на мішленівську!