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Юмор в поддержку ВСУ: Сергей Середа – о благотворительной инициативе

Сергей Середа – о благотворительной инициативе

Ведущий рассказал, как после шестилетнего перерыва сплотил команду КВН

В день юмора команда КВН «Одесские Мансы» объединилась ради поддержки Вооруженных Сил Украины. Капитан команды, юморист, ведущий, а по совместительству метрдотель реалити «Адская кухня» (Новый канал) Сергей Середа рассказал, как снова собирал команду после перерыва в шесть лет.

Сергей Середа – о благотворительной инициативе

– На днях мне пришла идея провести благотворительный стрим, – говорит ведущий. – Команда меня с радостью поддержала. Не скажу, что собрать всех было легко, ведь война разбросала нас по всей стране. Кто-то был вынужден покинуть свои дома и переехать в более безопасное место, кого-то война застала в пути, и он не мог вернуться домой. Есть и те, кто отвез семью к границе и остался там в надежде, что скоро все закончится, и можно будет вернуться домой. И об этом мы завтра тоже расскажем.

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Из десяти участников команды к стриму планируют присоединиться семь.

– Главная цель нашего мероприятия – помощь парням, защищающим страну с оружием в руках, – рассказывает Сергей. – Ну, а второстепенная – немного отвлечь людей от всего ужаса, который сейчас происходит. Есть хорошая фраза: «Смех побеждает страх», а бояться нам сейчас точно нельзя! Все, что нужно, – верить в наши Вооруженные Силы, волонтеров, врачей и тех, кто делает все возможное для общей победы над врагом. Приобщайтесь к нашему благотворительному стриму и проведите время не только весело, но и с пользой.

Сегодня в 20:00 на YouTube-канале Сергея Середы – благотворительный стрим от команды КВН «Одесские Мансы» в поддержку Вооруженных Сил Украины.

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