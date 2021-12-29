Как приготовить тирамису: рецепт

Идеальный десерт без кофе и сырых яиц

Вряд ли найдется человек, который бы ни разу не пробовал тирамису. Нежный, воздушный итальянский десерт – отличное завершение любого торжества. Он не перегружает желудок после плотного застолья. А приготовить его могут даже кулинары-любители. Рецептом воздушного тирамису к новогоднему столу поделился Шеф «Адской кухни», эксперт «На ножах» (Новый канал) Алекс Якутов.

Ингредиенты

Сыр маскарпоне – 500 г

Сахар – 150 г

Печенье савоярди – 250 г

Какао Nesquik – 300 мл

Какао-порошок или тертый шоколад – 1-2 столовые ложки

Сливки (жирность больше 30%) – 500 г

Сахарная пудра – 4 ст. л.

Закуска на Новый год от Адского Шефа

Готовим тирамису

Для начала приготовьте крем. В стандартном рецепте идут сырые яйца, но в десертах, которые не проходят термическую обработку, их употреблять опасно. Поэтому крем приготовим из маскарпоне, сливок и сахарной пудры. При помощи венчика соедините сахарную пудру с сыром и сливками до однородной массы. Такой крем называется шантильи. Разведите Nesquik с водой. Окуните по одному разу палочки савоярди в какао. Делайте это быстро, потому что печенье быстро размокает. Смоченное печенье выложите на дно формы, покройте сверху кремом, разравняв его. Снова выложите печенье и крем. И так до последнего кремового слоя, который «закрываем» какао-порошком или тертым шоколадом. Отправьте тирамису в холодильник на несколько часов, чтобы крем окончательно застыл, а десерт стал еще вкуснее.

Совет от Шефа Алекса Якутова:«Савоярди можно приготовить самостоятельно. Для этого возьмите 125 г муки, 150 г яичных белков, 125 г сахара, 100 г яичных желтков, 1 г соли, цедру апельсина или лимона. Соедините желтки с цедрой, хорошо перемешайте, но слишком не взбивайте. Отдельно взбейте яичный белок с солью и сахаром до очень плотных пиков. По очереди соедините взбитые белки с желтками и мукой по такой схеме: сначала желтки, потом немного муки, снова желтки и немного муки. Каждый раз аккуратно перемешивайте лопаткой снизу вверх, чтобы не лопнули образовавшиеся пузырьки. Готовую массу отправьте в кондитерский мешок. Противень застелите пергаментом. Аккуратно выдавите массу из мешка, формируя печенье. Обильно посыпьте сверху сахарной пудрой при помощи сита. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10-12 минут».

Приятного аппетита!