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Закуска на Новый год от Адского Шефа

Закуска на Новый год от Адского Шефа

Рецепт рыбного риета от Алекса Якутова

Уже через неделю главное застолье года. Знаем, что вы уже обсуждаете рецепты и составляете меню. Так что держите рецепт закуски на Новый год от Шефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  •  Скумбрия – 1 шт.
  • Паста мисо – 100 г
  • Ряженка – 1 пачка
  • Сметана – 1 пачка
  • Икра мойвы – 100 г
  • Укроп, соль, перец – по вкусу
  • Багет – 1 шт.

Приготовление:

 Скумбрию натрите пастой мисо. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы замариновать.

  1. Достаньте из холодильника и запеките в духовке. Разберите рыбу на волокна и подавите вилкой.
  2. Смешайте в миске ряженку и сметану. Добавьте рыбу и тщательно перемешайте. Поставьте в морозильную камеру.
  3. После заморозки достаньте и откиньте на марлю. Лишняя жидкость стечет, и у вас получится крем.
  4. Порежьте мелко укроп. Добавьте его в массу.
  5. Выложите крем на ломтик хлеба, сверху – икру мойвы.

Фото: Unsplash

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