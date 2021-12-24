Закуска на Новый год от Адского Шефа

Рецепт рыбного риета от Алекса Якутова

Уже через неделю главное застолье года. Знаем, что вы уже обсуждаете рецепты и составляете меню. Так что держите рецепт закуски на Новый год от Шефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Скумбрия – 1 шт. Паста мисо – 100 г

Ряженка – 1 пачка

Сметана – 1 пачка

Икра мойвы – 100 г

Укроп, соль, перец – по вкусу

Багет – 1 шт.

Приготовление:

Скумбрию натрите пастой мисо. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы замариновать.

Достаньте из холодильника и запеките в духовке. Разберите рыбу на волокна и подавите вилкой. Смешайте в миске ряженку и сметану. Добавьте рыбу и тщательно перемешайте. Поставьте в морозильную камеру. После заморозки достаньте и откиньте на марлю. Лишняя жидкость стечет, и у вас получится крем. Порежьте мелко укроп. Добавьте его в массу. Выложите крем на ломтик хлеба, сверху – икру мойвы.

Фото: Unsplash