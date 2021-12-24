Закуска на Новый год от Адского Шефа
Рецепт рыбного риета от Алекса Якутова
Уже через неделю главное застолье года. Знаем, что вы уже обсуждаете рецепты и составляете меню. Так что держите рецепт закуски на Новый год от Шефа реалити «Адская кухня» (Новый канал) Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Паста мисо – 100 г
- Ряженка – 1 пачка
- Сметана – 1 пачка
- Икра мойвы – 100 г
- Укроп, соль, перец – по вкусу
- Багет – 1 шт.
Приготовление:
Скумбрию натрите пастой мисо. Поставьте в холодильник на ночь, чтобы замариновать.
- Достаньте из холодильника и запеките в духовке. Разберите рыбу на волокна и подавите вилкой.
- Смешайте в миске ряженку и сметану. Добавьте рыбу и тщательно перемешайте. Поставьте в морозильную камеру.
- После заморозки достаньте и откиньте на марлю. Лишняя жидкость стечет, и у вас получится крем.
- Порежьте мелко укроп. Добавьте его в массу.
- Выложите крем на ломтик хлеба, сверху – икру мойвы.
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