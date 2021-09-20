4 лайфхака для идеального бульона от Адского Шефа

Алекс Якутов поделился советами приготовления правильного бульона и рассказал, зачем его замораживать

Казалось бы, ну что может быть проще, чем отвар из мяса. Однако и такое блюдо не каждой хозяйке по плечу. В бульоне важна каждая мелочь. Об этом как никто другой знает Шеф «Адской кухни» (реалити показывает Новый канал) Алекс Якутов. На бульонах он готовит супы, борщи и даже фирменный бограч. Как же сварить вкусный бульон?

Лайфхак №1 – делаем правильный навар

– Есть два принципа, по которому варят мясо. Первый – если вы мясо будете есть, тогда лучше бросать его сразу в кипяток – так внутри останется мясной сок и яркий вкус, – делится Алекс. – Если вы хотите навар для бульона, тогда нужно, чтобы мясо отдало свой аромат. Для этого бросайте его в холодную воду. Так навар будет более насыщенным, но само мясо безвкусным.

Лайфхак №2 – рассчитываем идеальное время

– Куриный бульон варится быстро. Его можно приготовить примерно за два часа, – продолжает Адский Шеф. – Если мы берем говяжьи суставы, колени – их придется варить шесть-семь часов. Бульон должен томиться. Чем медленнее кипит, тем светлее получится. Чтобы он был наваристый и сытный, я люблю брать свиные суставы, куриные лапы, можно добавить и говяжьи хвосты. Когда бульон закипает впервые, наверх поднимается вся грязь – этот навар полностью слейте. Потом заново залейте мясо водой и отправьте на медленный огонь.

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Лайфхак №3 – добавляем ароматные специи

– Как только новая вода закипит, отправляйте в кастрюлю букет гарни. Этот термин пришел к нам из Франции, – объясняет Шеф «Адской кухни». – В букет гарни добавляем: пару лавровых листиков, можжевеловую ягоду, пять штучек гвоздики, черный и душистый перец, тимьян и стебли петрушки. Все связываем веревкой либо заматываем в марлю и отправляем к мясу. Во время варки букет гарни отдаст свой аромат бульону. Потом его легко взять за ниточку и вытащить из кастрюли. Также к мясу бросаем две или три луковицы, две моркови, один корень петрушки и один корень пастернака. Пастернак можно заменить половинкой корня сельдерея.

Лайфхак №4 – заготавливаем на будущее

– Когда бульон сварится, процедите его. Очень круто его замораживать, – советует Алекс Якутов. – Для этого разлейте навар по боксам и отправьте в морозилку. Потом на нем можно варить любые супы или борщи. И для этого не придется каждый раз готовить новый бульон.

Какими лайфхаками Алекс Якутов будет делится с участниками реалити «Адская кухня» – смотрите по понедельникам в 19:00 на Новом канале.