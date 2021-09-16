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Сендвіч крок-сеньйор від Пекельного Шефа

Сендвіч крок-сеньйор від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептом перекусу в школу

Хороша альтернатива канапці – сендвіч. Страва підійде не лише як перекус у школу, а й як ситний сніданок. Рецептом ділиться Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти:

Тостовий хліб – 1 скибка.

Сир халумі – 1 скибочка

Шовдар – 1 скибочка

Яйця – 1 шт.

Приготування:

  1. Розріжте шматок хліба по діагоналі.
  2. На одну частинку викладіть сир та шовдар.
  3. З’єднайте сендвіч другим шматком хліба. Повністю вмокніть у яйце та обсмажте на сковороді.

Смачного!

Фото: Unsplash

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