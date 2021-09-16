Сендвіч крок-сеньйор від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився рецептом перекусу в школу
Хороша альтернатива канапці – сендвіч. Страва підійде не лише як перекус у школу, а й як ситний сніданок. Рецептом ділиться Шеф «Пекельної кухні» (Новий канал) Алекс Якутов.
Інгредієнти:
Тостовий хліб – 1 скибка.
Сир халумі – 1 скибочка
Шовдар – 1 скибочка
Яйця – 1 шт.
Приготування:
- Розріжте шматок хліба по діагоналі.
- На одну частинку викладіть сир та шовдар.
- З’єднайте сендвіч другим шматком хліба. Повністю вмокніть у яйце та обсмажте на сковороді.
Смачного!
Фото: Unsplash
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