«Одна его улыбка – и мы готовы рваться в бой»: Сергей Середа – о первой неделе отцовства

Ведущий «Адской кухни» рассказал, как они с женой MamaRika готовились к новому статусу

Мужчина не вынашивает ребенка, но это не значит, что он не является участником беременности и родов. Ведь современное общество пришло к выводу, что отец должен полноценно разделять с мамой заботу о новорожденном. А это значит, что и папе следует полноценно готовиться к отцовству. Новоиспеченный папа, ведущий реалити «Адская кухня» (Новый канал) Сергей Середа рассказал, как он готовился к новому статусу.

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– Мне все в один голос твердили, что к отцовству подготовиться невозможно, и, наверное, в этом есть доля истины, – говорит ведущий. – Но если не читать никакой литературы и не смотреть видео на тему рождения и ухода за ребенком, то для тебя, как для родителя, это будет больший стресс, чем если ты попытаешься почерпнуть хоть какие то знания. Пускай в будущем они тебе и не пригодятся.

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Поэтому Сергей с супругой певицей MamaRika, начали постепенно изучать все материалы, которые нашли по теме рождения ребенка.

– Радует, конечно, что на дворе 2021 год, и доступа к этим материалам гораздо больше, чем было у наших родителей 30 лет назад, – рассказывает Сергей. – Но в то же время это и пугает, потому что на один и тот же вопрос у двух экспертов могут быть абсолютно противоположные ответы. Поэтому мы решили идти по пути наименьшего сопротивления, посмотрели нескольких врачей-блогеров-экспертов, типа доктора Комаровского, доктора Юрьевой. И определили для себя тех, кто более доступно и понятно объясняет. Также купили книгу Эмили Остер «Шпаргалка для родителей», в которой, кстати, много полезной информации. И сели за учебу. Но, так или иначе, вся информация, которую мы получили и получаем, проходит через наши фильтры. Берем на вооружение лишь то, , применимо конкретно к нашему ребёнку.

Кстати, в семье Середы ожидание от родительства значительно отличалось от реальности.

– Возможно со мной многие сейчас будут не согласны, но в нашем случае ожидание отличается от реальности в лучшую сторону, – уверяет ведущий. – Конечно, нам, как и всем, тяжело, конечно, мы не высыпаемся, само собой, не хватает времени на себя и свои дела, но зато у нас в семье появился ребенок. Просто иногда мне пишут, мол, «первые два года жизни – это ад». Или: «Готовьтесь, теперь вы охренеете». Мне кажется, с таким подходом лучше вообще не рожать. Конечно, каждая семья – это отдельный случай, но как бы нам не было сложно, одна его улыбка или какая-то гримаса, и мы снова готовы рваться в бой, полны сил, и можем не спать еще сутки. Немаловажный момент: мы очень сильно хотели ребенка и подходили к вопросу его рождения ответственно, знали, на что идем, поэтому радость отцовства с лихвой перекрывает такие мелочи, как недосыпание, недоедание и остальные.

Смотрите премьеру реалити «Адская кухня» 6 сентября в 19:00 на Новом канале