Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 3 выпуск от 19.09.2022 на сайте Нового канала! На второй неделе состязаний тайное голосование не обойдется без сюрпризов. Одна из пар опоздает на церемонию из-за того, что решит пойти на романтическое свидание в СПА. Неужели у кого-то из участников начали зарождаться настоящие чувства? И как на такую ​​виходку отреагируют соперники? И главный вопрос – кто покинет проект на этой неделе? Не пропусти самое интересное – смотри онлайн проект Нового канала Пара на миллион сезон 1 выпуск 3.

Смотреть онлайн 3 выпуск Пара на миллион 1 сезон