12 сентября

Кто покинул проект? Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 2. Часть 3

Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 2 выпуск от 12.09.2022 на сайте Нового канала! Первая неделя на проекте прошла напряженно и интересно. Было много красивых свиданий и громких ссор. Одни пары смогли найти общий язык и создать крепкую команду, другие рассорились и провалили задания.

Во 2 выпуске Пара на миллион 1 сезон одна пара покинет проект навсегда. Какая именно – определят соперники, которые будут по очереди заходить в тайную комнату и отдавать голоса против тех, кого считают недостойными продолжать соревнование. Кто выйдет из проекта по результатам первого голосования? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн проект Пара на миллион сезон 1 выпуск 2.

Смотреть онлайн 2 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Новый каналПара на миллионСезон 1Пара на миллион. Сезон 1. Выпуск 2 от 12.09.2022
Рекомендуем
Рекомендуем
Уроки пікапу від Богдана Буше. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 1

Уроки пікапу від Богдана Буше. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 1

Випробування за тотем і скандали, інтриги, розслідування. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 2

Випробування за тотем і скандали, інтриги, розслідування. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 2

Новости проекта
Новости проекта
Стейк из цветной капусты под овощным соусом от Алекса Якутова

Стейк из цветной капусты под овощным соусом от Алекса Якутова

13 сентября
«Отдала игрушки детям, пострадавшим от войны»: Андрей Бедняков – о дочери

«Отдала игрушки детям, пострадавшим от войны»: Андрей Бедняков – о дочери

13 сентября
«Пара на миллион»: кто покинул реалити во втором выпуске

«Пара на миллион»: кто покинул реалити во втором выпуске

12 сентября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь