Смотри онлайн проект Пара на миллион 1 сезон 2 выпуск от 12.09.2022 на сайте Нового канала! Пары пройдут первое серьезное испытание, которое одних сблизит, других еще больше отдалит. Конкуренция будет безумной, ведь вознаграждение в этом конкурсе – защитный тотем, который гарантирует паре то, что она точно остается в проекте.

Во 2 выпуске Пара на миллион 2022 девушки наденут гидрокостюмы и специальный пояс с губками. Их задача – забежать в реку, намочить губки, вернуться к парням и выжать воду из губок в резервуар. Как только вода достигнет нужной отметки, можно забрать ключ и подбежать к ящику, в котором лежат кубики с изображениями изобретений. Девушкам нужно расставить изобретения в хронологическом порядке. Какие пары сработают слаженно? А какие откажутся от испытания? Смотри онлайн в проекте Пара на миллион сезон 1 выпуск 2.

Смотреть онлайн 1 выпуск Пара на миллион 1 сезон

Смотреть онлайн 3 часть 2 выпуск Пара на миллион 1 сезон