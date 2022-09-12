12 вересня

Випробування за тотем і скандали, інтриги, розслідування. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 2

Дивись онлайн проєкт Пара на мільйон 1 сезон 2 випуск від 12.09.2022 на сайті Нового каналу! Пари пройдуть перше серйозне випробування, яке одних зблизить, інших – ще більше віддалить. Конкуренція буде шаленою, адже винагорода у цьому конкурсі – захисний тотем, який гарантує парі те, що вона точно залишається у проєкті.

У 2 випуску Пара на мільйон 2022 дівчата одягнуть гідрокостюми і спеціальний пояс з губками. Їхнє завдання – забігти в річку, намочити губки, повернутися до хлопців і вичавити воду з губок у резервуар. Як тільки вода досягне потрібної позначки, тоді можна забрати ключ і підбігти до скриньки, у якій лежать кубики із зображеннями винаходів. Дівчатам потрібно розставити винаходи відповідно до хронологічного порядку. Які пари спрацюють злагоджено? А які відмовляться від випробування? Дивись онлайн у проєкті Пара на мільйон сезон 1 випуск 2.

Дивитися онлайн 1 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Дивитися онлайн 3 частину 2 випуск Пара на мільйон 1 сезон

Новий каналПара на мільйонСезон 1Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2 від 12.09.2022
Рекомендуємо
Рекомендуємо
Уроки пікапу від Богдана Буше. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 1

Уроки пікапу від Богдана Буше. Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 1

Хто покинув проєкт? Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 3

Хто покинув проєкт? Пара на мільйон. Сезон 1. Випуск 2. Частина 3

Новини каналу
Новини каналу
Стейк з цвітної капусти під овочевим соусом від Алекса Якутова

Стейк з цвітної капусти під овочевим соусом від Алекса Якутова

13 вересня
«Віддала іграшки дітям, які постраждали від війни»: Андрій Бєдняков – про доньку

«Віддала іграшки дітям, які постраждали від війни»: Андрій Бєдняков – про доньку

13 вересня
«Пара на мільйон»: хто залишив реаліті у другому випуску

«Пара на мільйон»: хто залишив реаліті у другому випуску

12 вересня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь