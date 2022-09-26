«Пара на миллион»: кто ушел из проекта в четвертом выпуске

Участники реалити Нового канала определились с парой, которая не сможет продолжить борьбу за главный приз

После очередной напряженной недели на проекте «Пара на миллион» (Новый канал) под угрозой вылета оказался Марк Куцевалов – он травмировал ногу во время испытания на полигоне. Но физическое состояние все же позволило парню продолжить участие в реалити, а соперники решили попрощаться с другим участником.

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Речь идет о Глебе Репиче, который собирался на финал премии Global Teacher Prize. Эта мировая премия – аналог Нобелевской, но для преподавателей. Парень попал в топ-10 лучших учителей Украины и должен был побороться за первое место.

— Я шел на конкурс и понимал, что из-за реалити не подготовился так, как мог бы. И придется соперничать с очень сильными конкурентами, это меня немного беспокоило, – признался Глеб.

Поездка парня должна была длиться четыре дня, соответственно, это время его партнерша Екатерина Лысенко была бы вынуждена проходить испытания одна.

— Я понимала, что почти неделя борьбы легла бы на меня, но была готова, как и по жизни, взять все в свои руки. Возможно, проходила бы испытания еще быстрее и лучше других, — отметила участница реалити Нового канала.

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Впрочем, Екатерина так и не смогла проверить свои силы, ведь именно против пары Репич-Лысенко и проголосовали конкуренты.

— Мне жаль Катю — она очень хотела победить. Но, честно говоря, общий язык с ней я так и не нашел. Мы общаемся, но не могу сказать, что мне это нравится. Наши интересы не сходятся даже близко, – сказал после прощания Глеб.

По итогам четвертого выпуска, больше всего денег — 60 тысяч гривен — на счету Стеллы Шаповаловой и Виталия Калиниченко. А иммунитет на этой неделе завоевали Владислав Москалюк и Валентина Мрачковская.

На проекте сложилась тенденция — выбывают именно те пары, которые в прошлом выпуске обладали иммунитетом. Продолжится ли она и дальше, увидим в следующих выпусках реалити «Пара на миллион» с ведущими Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым по понедельникам в 20:00 на Новом канале!