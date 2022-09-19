Хто покинув проект Пара на мільйон у 3 випуску

Боротьбу за головний приз реаліті Нового каналу продовжили дев’ять пар

Уже в третьому випуску «Пари на мільйон» дехто з учасників почав активно працювати над розвитком романтичних стосунків. Найбільших успіхів досягнули Анна Зубрицька та Кирило Пузенко — вони сходили на побачення, на якому стався перший пристрасний поцілунок на реаліті.

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Утім таку близькість не змогли пробачити суперники, які, вочевидь, відчули в парі потенційно сильних конкурентів. Це проявилося під час таємного голосування, за результатами якого вирішувалося, хто ж залишить проект у третьому випуску.

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Хтось із учасників звинувачував Анну та Кирила в нещирості, хтось аргументував свій вибір тим, що їм краще продовжити будувати стосунки поза проектом. Хоч би чим пари керувалися насправді, більшість голосів вони віддали саме проти пари Зубрицька-Пузенко, яка й пішла з реаліті Нового каналу в третьому випуску.

— Учасники проголосували проти єдиної сформованої пари, в якої починаються стосунки. Проти пари, яка витягує всі випробування, бо ми жодного не провалили… Шкода. За фактом, мене вигнали тому, що я була найсильнішою конкуренткою, — вважає Анна. — Образливо йти, коли були люди, більш гідні цього.

Та Анна і Кирило — не єдині, з ким довелося попрощатися учасникам «Пари на мільйон». Наталія Конюшок вирішила піти з проекту, тож її партнер — Ілля Дегтяренко — не зміг продовжити участь сам.

— Усі випробування в нас парні, ми не могли лишити Іллю на проекті самого. Це було просто неможливо, — пояснив ведучий Роман Міщеряков.

Зазначимо, що цього тижня імунітет вибороли Катерина Лисенко та Гліб Репіч, тож проти них голосувати було не можна. А найбільша сума за результатами трьох тижнів — на рахунку Анастасії Талпи та Марка Куцевалова. Вони змогли заробити 50 тисяч гривень.

Як продовжиться боротьба за головний приз, дивіться у нових випусках реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим по понеділках о 20:00 на Новому каналі!