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«Пара на мільйон»: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?

Пара на мільйон: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?

Одне з випробувань проекту Нового каналу показало, наскільки мужні хлопці стали його учасниками — вони так прагнули перемоги, що не боялися навіть травмуватися

У реаліті «Пара на мільйон», яке Новий канал показує щопонеділка о 20:00, на хлопців і дівчат чекають найрізноманітніші випробування: часто дівчата повинні проявити кмітливість та інтелект, а чоловіки — фізичну підготовку.

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Пара на мільйон: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?

— У нас була смуга перешкод. На кожному з етапів хлопцям потрібно було дістати троянду для своєї дівчини, покласти в тубус і йти далі, — розповів ведучий реаліті Нового каналу Роман Міщеряков. — Це завдання на швидкість.

Пара на мільйон: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?

Важко далося випробування Олександру Ситнику — він падав, губив окуляри та навіть зірвався з перекладини! На щастя, все обійшлося — хлопець відбувся забоєм м’яких тканин і сам визвався продовжувати участь у забігу.

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А от його конкуренту по реаліті Марку Куцевалову пощастило менше — для нього смуга перешкод закінчилася лікарнею. Комік підвернув ногу, але не зважав на це та швидко дістався фінішу. Лише після цього його забрала «швидка». Лікарі поставили Марку діагноз і рекомендували не наступати на ногу протягом 2-3 тижнів. Тож участь Куцевалова у «Парі на мільйон» опинилася під загрозою.

Пара на мільйон: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?

Як хлопці впоралися із завданням, кому вдалося виграти омріяний тотем, і чи продовжить Марк участь у проекті, дізнаєтеся у свіжому випуску реаліті «Пара на мільйон» з ведучими Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим сьогодні о 20:00 на Новому каналі!

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